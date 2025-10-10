Un día de golf por la educación en Colombia

La fundación que dirige Sáenz lleva funcionando más de 18 años y, actualmente, está aliada con 14 instituciones de educación superior de todo el país. Foto: Cortesía

¿Cómo llegó a trabajar en la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres?

La Fundación fue creada hace 17 años, tras la muerte de Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, un joven soñador, convencido de que a través de la educación se podían lograr grandes cambios. Su fallecimiento fue el origen de la fundación. La familia, junto con algunos amigos, decidió rendirle homenaje creando una fundación para otorgar becas de posgrado a jóvenes de escasos recursos. Con el tiempo, la fundación creció hasta que las tres personas que la dirigían —la mamá de Juan Pablo, su tía y la mejor amiga de su mamá— vieron la necesidad de tener una directora. Fue así como llegué, hace diez años, con la intención de apoyar a la junta directiva. Llegué con una mano amiga y el corazón dispuesto a contribuir.

¿Por qué decidieron enfocarse en la financiación de estudios de posgrado?

La familia hizo una investigación previa y descubrió que en Colombia no existían organizaciones que apoyaran la formación a nivel de posgrado. La Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres quiso marcar la diferencia, llegar a un nicho donde no hubiera ayuda y brindar a los jóvenes la oportunidad de cumplir su sueño de estudiar un posgrado.

Y, con el fin de lograr ese objetivo, decidieron organizar un torneo de golf para recaudar fondos. ¿Cómo funciona este evento?

El torneo de golf es una de las principales fuentes de financiación de la fundación. Lo hacemos cada año y esta vez será el 16 de octubre en el Country Club de Bogotá. Estamos muy felices porque llegamos a la versión número quince de este evento, que quiere reunir a los apasionados del golf y a las empresas que se vinculan como patrocinadores por una sola causa: recaudar fondos para otorgar más becas a jóvenes en Colombia. El evento está abierto a todos los que disfrutan del golf, sin necesidad de ser federados ni profesionales. Lo importante es tener gusto por el deporte y una intención solidaria de unirse a esta causa. Además, nos esforzamos mucho para que los participantes vivan una experiencia agradable: conseguimos premios y obsequios especiales, realizamos rifas durante la premiación y procuramos que todos los jugadores se lleven un detalle como muestra de agradecimiento por su apoyo.

¿Qué ha significado para usted haber trabajado en esta fundación durante los últimos diez años?

Ha sido un trabajo absolutamente gratificante. Le tengo mucho aprecio, porque representa la posibilidad de generar un impacto real en la vida de otras personas. Cada día es un reto, porque la vida de las fundaciones depende de los recursos y donaciones, pero, aun así, es un trabajo profundamente satisfactorio. Ya son 637 becas entregadas, pero yo lo veo más como 637 vidas transformadas, junto con las de sus familias y comunidades. Escuchar los testimonios de quienes han recibido una beca y ver cómo esa oportunidad cambió su vida confirma que todo el esfuerzo vale la pena.

Para inscribirse al torneo, puede escribir un correo a fundacionjpgc@gmail.com.