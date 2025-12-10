Un día para recordar la poesía de Emily Dickinson a través de sus cartas

Emily Elizabeth Dickinson fue una poeta estadounidense, ​ su poesía apasionada la ha colocado en el reducido panteón de poetas fundamentales estadounidenses junto a Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Nació el 10 de diciembre de 1830, en Amherst, Massachusetts, Estados Unidos y murió allí el 15 de mayo de 1886. / Archivo

La veleta define el viento

Una Carta es una alegría de la Tierra – denegada a los Dioses. EMILY DICKINSON

En pocos poetas vida y obra son tan indisociables como en el caso de Emily Dickinson. «Pensé que ser un Poema uno mismo impedía escribir Poemas, pero percibo el Error», escribió la poeta norteamericana al escritor liberal y excoronel Thomas W. Higginson, al que ella elegiría, poco después de cumplir treinta años, como único «preceptor». La obra de Dickinson, que conforman en igual medida los poemas y las cartas, es densa como...