La.Do.Sur: Un disco-fanzine para fortalecer el corazón

Hablemos del concepto de un disco-fanzine. ¿De dónde surgió y a qué se refiere?

Chris Mosquera: La.Do.Sur es un colectivo que trabaja en diálogos entre la música y otras disciplinas artísticas, como la literatura, la ilustración o el cine. Este es nuestro primer disco como colectivo, entonces no podía ser algo exclusivamente musical. Así nos planteamos este reto de escribir unos relatos que están dialogando con la palabra cantada. Esto es algo que hemos hecho desde que empezó el colectivo en shows en vivo, como en la Feria del Libro de Bogotá, pero es la primera vez que lo ponemos en un objeto o un producto artístico. El fanzine empieza con una advertencia: “Los relatos aquí presentes son un diálogo con este disco”, y está el código QR. Los relatos incluso comparten nombres de las canciones o son reflexiones alrededor de ellas.

¿Cuál es el concepto detrás del álbum?

Yezid Barbosa: este álbum se hizo en la pandemia, y lo que hicimos fue retomar canciones de viaje data que Chris había compuesto. El tiempo de confinamiento nos sirvió mucho para entender que estas canciones podrían servir de compañía para la gente mientras que estaba pasando por ese momento tan duro, y también el concepto del álbum se fue dirigiendo hacia una especie de recuperación de sueños perdidos, así como nos pasó a nosotros, que se retomaron canciones que habíamos dejado en un cajón del olvido y las que hicimos recuperar. El mensaje que les queremos dar justamente a las personas que nos escuchan es que ellos también pueden hacer lo mismo, pueden recuperar sus sueños y expectativas que tenían de la vida sin importar los años que tengamos.

Chris Mosquera: en el álbum hay canciones que hicimos cuando éramos niños. Hay un escritor que se llama Mark Fisher que decía que la nostalgia debía servirnos no solamente para mirar hacia atrás y pensar en lo que no se pudo hacer, sino para pensar que “aún no se ha hecho, pero todavía se puede”. Es decir, la nostalgia debería ser una herramienta para viajar hacia atrás y recuperar futuros cancelados o engavetados.

¿Y el título “Acorasound”?

Paola Jaramillo: tiene varias formas de entenderse. El primero, corazón; el segundo, la combinación de corazón y sonido, y la última, la idea de coraza, de no desear que le hieran a uno más el corazón.

Chris Mosquera: en esa época pandémica los músicos también estaban muy desprotegidos. El artista que todo el tiempo está trabajando con su corazón, con sus sentimientos, no tenía dónde tocar y entonces tratábamos de pensar cómo fortalecemos este corazón y lo volvemos a exponer.

¿Por qué el nombre La.Do.Sur?

Yezid Barbosa: siempre se nos ha dicho que cuando tenemos que perseguir alguna meta miremos para arriba o hacia el norte. Se nos pinta que la vida debe ser de una manera, pero por qué no buscar ser nosotros mismos, y hemos llegado a la conclusión de que a veces el norte está afuera y esa búsqueda hacia el interior la hemos asimilado como una especie de sur.

Paola Jaramillo: además, siempre hablamos del sueño americano, en el norte. Cuando acá hay tantas cosas con las que podemos soñar.

¿Cómo surgió el colectivo?

Yezid Barbosa: con Chris somos amigos hace 20 años y hace aproximadamente ocho decidimos hacer música juntos.

Chris Mosquera: nosotros empezamos con un proyecto solista: Chris Mosquera, que era de pop convencional, pero en la medida que íbamos logrando cosas no nos sentíamos tan cómodos. Queríamos establecer conversaciones con otros creadores, particularmente con escritores, queríamos entrevistarlos y escuchar la música que había detrás. Entonces hicimos un ejercicio con el escritor Enrique Patiño que fue una cosa casual, pero supimos que teníamos que seguir cultivándolo.

