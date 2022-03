Un gran paso para el arte, las esculturas de Jeff Koons llegarán a la Luna

Jeff Koons mientras posa junto a su escultura "Balloon Venus", expuesta dentro de la exhibición "Jeff Koons: el pintor y escultor" en el museo de esculturas Liebighaus, en Fráncfort (Alemania) en 2012. EFE/Boris Roessler ARCHIVO Foto: Boris Roessler

Un grupo de esas piezas tangibles viajará a finales de este año al satélite terrestre a bordo de una misión autónoma de una contratista de la NASA, Intuitive Machines, según anunció en un comunicado la galería Pace de Nueva York, colaboradora de Koons en este proyecto a través de su plataforma de criptoarte, Pace Verso. Las esculturas serán enviadas a la superficie lunar a través del módulo de aterrizaje lunar Nova C, que será lanzado en una fecha aún no especificada desde el Kennedy Space Center en Florida y aterrizaran en el Oceanus Procellarum, en la región del satélite natural que está de cara a la Tierra.

El proyecto sale hoy a la luz en la página web del proyecto, que a lo largo de las próximas semanas ofrecerá detalles sobre las piezas NFT y físicas, así como sus procesos artísticos y técnicos, y documentará el periplo espacial de las esculturas desde el centro espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (Florida). Estas “ estarán alojadas de forma permanente en satélites miniaturizados conocidos como CubeSats, que son transparentes y están revestidos térmicamente”, reporta el periódico especializado The Art Newspaper.

Le sugerimos: Una identidad tejida en el cuero cabelludo

La galería no ha especificado cuántas serán las esculturas que viajarán a la luna ni cuántas las piezas NFT. Jeff Koons anunció que entraría al mundo de los NFT el año pasado en Munich, pero hasta ahora no había revelado nada.

“Quería crear un proyecto NFT históricamente significativo arraigado en el pensamiento humanista y filosófico. Las exploraciones espaciales nos han dado una perspectiva de nuestra capacidad para trascender las limitaciones mundanas. Estas ideas son fundamentales para mi proyecto NFT, que puede entenderse como una continuación y celebración de los logros aspiracionales de la humanidad dentro y más allá de nuestro propio planeta”, dijo el artista de 67 años en un comunicado. Koons es reconocido por creaciones que parecen juguetes inflables y son emblemáticas de la cultura pop, como “Rabbit”, subastada en 2019 por más de 91 millones de dólares, un récord.

Le recomendamos: El lenguaje y la ficción en un país en guerra, según Juan Gabriel Vásquez

Este nuevo trabajo del escultor, inspirado en los "logros" de la humanidad, así como en la "curiosidad y determinación" que representa la Luna, ofrecerá a los espectadores "un sentido de perspectiva sobre su lugar en el vasto universo, alentando la reflexión y contemplación profundas", de acuerdo a la nota.

El director de la Galería Pace, Marc Glimcher, afirmó que es “uno de los esfuerzos más ambiciosos y trascendentales que jamás haya presentado la galería. Y confirma el legado de Koons como uno de los visionarios creativos más grandes del mundo”.

El exastronauta Jack Fischer, vicepresidente de Intuitive Machines, que enviará la primera nave de bandera estadounidense a la superficie de la Luna desde el programa Apollo, explicó que las piezas de Koons irán envueltas en CubeSats (nanosatélites) transparentes, con capa térmica y de carácter sostenible.

Coincidiendo con el 50 aniversario del último viaje tripulado al astro, los nuevos Koons partirán hacia el mayor de los mares lunares, Oceanus Procellarum, y "serán las primeras obras de arte colocadas en la superficie de la Luna, donde permanecerán a perpetuidad" dando lugar a lo que será un "sitio patrimonial de alunizaje".

Podría interesarle: Verónica Cárdenas, pinceladas naturales de realidad e intimidad

"Moon Phases" nació cuando Patrick Colangelo, el responsable de NFMoon, una compañía especializada en arte digital y tecnología, y Chantelle Baier, fundadora de 4Space, que colabora con la NASA e Intuitive Machines, propusieron a Koons la idea de enviar sus piezas a la Luna.

La galería Pace exhibirá un número limitado de las piezas NFT en venta, cuya recaudación irá destinada a los programas de ayuda humanitaria de Médicos sin Fronteras, indica la nota.

Pero estas no son las primeras obras que llegarán al satélite natural. Otros ya se han adelantado al suceso, The Art Newspaper reporta que ya en 1971 una escultura de aluminio del artista Paul von Hoeydonk tomó residencia en la superficie lunar. Sin embargo, puede que otra obra le haya ganado la carrera. No se ha confirmado la presencia de una baldosa de cerámica que contiene grabados de artistas como Warhol, Claes Oldenburg y Robert Rauschenberg.