Un grupo de artistas cubanos pide retirar sus obras del Museo de Bellas Artes de La Habana

Algunos artistas contemporáneos cubanos exigen que sus obras expuestas en el Museo Nacional de Bellas Artes, así como las que están en la página web del museo, no se exhiban mientras que no se libere a Luis Manuel Otero Alcántara, no se tengan garantías de acceso a sus allegados para comprobar su estado de salud y se elimine el “cerco policial” al que el Gobierno cubano somete al artista.

Reconocidos artistas contemporáneos cubanos pidieron retirar sus obras del Museo de Bellas Artes de La Habana en protesta por lo que consideran el “secuestro” del creador y disidente Luis Manuel Otero Alcántara, ingresado e incomunicado en un hospital desde hace tres semanas. Tania Bruguera, Tomás Sánchez, Marco Castillo (exintegrante de Los Carpinteros), Jorge Luis Marrero, Sandra Ceballos, Celia-Yunior y Reynier Leyva Novo expresaron la petición en una carta dirigida al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández Torres.

Dentro de la protesta que han llevado a cabo los artistas en Cuba, le sugerimos: Una revolución dentro de la revolución

Las demandas de los artistas

El grupo exige que sus obras exhibidas en las salas de exposición permanentes y temporales del Museo Nacional de Bellas Artes “sean cubiertas de forma tal que se impida su comunicación con el público y que también sean retiradas de la página web del museo aquellas que no están exhibidas”, mientras no se cumplan tres demandas que tienen: la liberación inmediata y vuelta a casa de Luis Manuel Otero Alcántara, la garantía de acceso a sus allegados para comprobar su estado de salud y la eliminación del “cerco policial” al que el Gobierno cubano somete al artista. “Decidimos sacar la carta con seis nombres y se están uniendo otros artistas”, declaró Tania Bruguera, conocida por sus interpretaciones de tinte político, así como por haber participado en eventos en la Tate Modern de Londres y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y por llevar más de tres meses sometida a arresto domiciliario en La Habana.

Bruguera aseguró que algunos de los firmantes tienen buena relación con el Museo de Bellas Artes, por lo que espera que su director “se posicione en defensa de los artistas, ya que el Ministerio de Cultura no lo ha hecho”. Sin embargo, hasta ahora, el Estado cubano y sus instituciones se han limitado a acusar a los artistas críticos de realizar actividades subversivas financiadas por Estados Unidos.

Tres semanas incomunicado

Luis Manuel Otero Alcántara, de 33 años y declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, fue internado el 2 de mayo en el hospital Calixto Garcia de La Habana, después de declararse una semana en huelga de hambre y sed para protestar por el constante acoso policial y la destrucción de varias de sus obras. Organizaciones, activistas y allegados del opositor exigen, desde hace días, su liberación, al considerar que permanece retenido contra su voluntad en el centro hospitalario, donde hay desplegado un fuerte dispositivo de seguridad y no se le permite realizar llamadas telefónicas, conectarse a internet ni recibir visitas de su pareja o amigos.

Le puede interesar una entrevista a Luis Manuel Otero Alcántara: “Los artistas de Cuba le perdieron el miedo al régimen”: líder del Movimiento San Isidro

El colectivo de artistas ha sido en los últimos meses el más contestatario contra el Gobierno cubano, a quien acusan de no respetar la libertad de expresión y acallar a las voces críticas con tácticas represivas. Estos artistas críticos se organizan en el Movimiento 27N, articulado después de que el 27 de noviembre del año pasado más de 300 figuras del ámbito cultural y simpatizantes se concentraran pacíficamente frente al Ministerio de Cultura para pedir libertad de expresión y creación, así como el cese del acoso policial. Artistas, activistas y periodistas independientes han denunciado en los últimos meses un incremento de la represión, que incluye vigilancia policial, actos de repudio, detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios sin haber cometido delito alguno.