Un homenaje al ciclismo en la pantalla grande

Camilo Vega ha estado dos veces nominado al premio Emmy International.

¿Por qué hacer una película en homenaje al ciclismo?

Primero, porque es un deporte que practico, siempre me ha gustado. Por otro lado, esta idea nace porque creo que no se había hecho otra película en homenaje a los ciclistas, vemos largometrajes dedicados al fútbol y a otros deportes, pero no a nuestros ciclistas, que nos han traído tantas alegrías.

De ahí surge esta historia, que más allá de mostrar esta actividad, quisimos introducirle un tema de familia, un tema de unión y reconciliación. Queremos llevar un mensaje positivo, y creo que estamos en una época en el que las personas desean ver un tipo de contenido diferente y dejar atrás el tema de los narcos y de la mafia.

Su trabajo se ha enfocado en el drama, como se ha visto en “Pálpito” y “La Venganza de Analía”, ¿cómo lo trabaja ahora en “el Rey de la Montaña”?

Como mencionas, gran parte de mi trabajo se enfoca en el drama, pero en esta ocasión, para mí, este sentimiento y esta intención venía desde el fondo de mi corazón, ya que me basé en hechos de mi vida real, de cuando era niño, así que de cierta manera tuve una catarsis de esos sentimientos que llevaba conmigo desde que tenía 12 años. Fue difícil de hacer, pero, tuvo un resultado bonito.

Tras realizar la película, ¿siente que su perspectiva sobre ese momento que lo marcó ha cambiado?

Claro que sí. De esta experiencia lo único que queda es un mensaje que invita a la reconciliación para las personas que la vean, a una aceptación y a darnos cuenta de que todo en la vida no pasa por casualidad sino por causalidad. Hay que seguir nuestros sueños y metas sin perder el objetivo ni permitir que nada nos detenga.

Aborda el tema de la ansiedad y de la salud mental, ¿cómo trabajó estas emociones con los actores?

Es una tarea que tengo con los actores donde previamente en los momentos de ensayos intenté llevarlos al límite de sus emociones, para que asimismo ellos también pudieran explorarlas. Intento conocerlos muy bien a cada uno, saber sus historias para que, a través de la memoria emotiva, lograr tocar sus fibras y llevarlos a donde quiero que ellos estén en escena.

Habla también de las situaciones en las que los padres viven sus sueños a través de sus hijos…

Creo que la mayoría de nosotros, cuando éramos niños, veíamos a mamá y a papá como nuestros superhéroes, así que para mí lo bonito de eso es explorar a través de lo que vemos reflejado en nuestros padres con el paso del tiempo y a medida que vamos creciendo como también nos vamos pareciendo a ellos, y eso está reflejado en la relación de padre e hijo que vemos en esta historia.

¿Dónde se situó el rodaje de la película?

Estuvimos rodando por toda la región cundiboyacense, más específicamente en Guasca, en el páramo de La Cuchilla. Nuestro propósito era resaltar nuestra geografía e industria agrícola que decora sus paisajes, que también es la que nos alimenta. Siguiendo esta misma línea editorial se nos ocurrió la idea de traer a los Rolling Ruanas a trabajar en la musicalización de la producción, ellos cuentan con esa parte moderna sin dejar de lado las tradiciones de la música boyacense. Siempre supe ellos tenían lo indicado para la película.

¿En qué se basó para la construcción de sus personajes?

Surgieron de varios talleres creativos en los que estuvimos agregando los componentes que queríamos para cada uno. Precisamente, como hay drama, necesitamos a alguien, en este caso Pompilio, el tendero del pueblo, que nos brinde un nuevo aire para permitir a estas emociones respirar un momento, encontrar un equilibrio. A pesar de hacer ‘thriller’, siento que la comedia, así sea un poco, no puede faltar.

Hace su debut en el cine junto a CMO Producciones, ¿cómo surge esta alianza?

Nos conocemos desde hace tiempo con Clara María Ochoa y trabajamos juntos en varias ocasiones, con esta idea que tuvimos, la convertimos en película, y no para que fuera una ‘obra maestra’, sino con el objetivo de llevar un mensaje de reconciliación poderoso para todos los colombianos. Ojalá la puedan ver y se impregnen de este mensaje.

¿Hay que apostarle al cine independiente?

Definitivamente, tenemos que hacerlo, porque si no le apostamos a lo nuestro, no llegaremos a nada.