Un incendio destruyó una histórica iglesia católica de Ámsterdam durante la Nochevieja

Un incendio arrasa la torre de la iglesia Vondelkerk en Ámsterdam en la víspera de Año Nuevo, el 1 de enero de 2026. Foto: AFP - REMKO DE WAAL

Un incendio destruyó el jueves una iglesia de Ámsterdam del siglo XIX durante una Nochevieja convulsa en Países Bajos, con dos muertos por fuegos artificiales y varios actos violentos contra la policía.

El incendio se declaró de madrugada en la iglesia Vondelkerk, de 1872. La torre de 50 metros de altura se derrumbó y el techo sufrió graves daños, pero las autoridades esperan que la estructura permanezca intacta.

Por el momento la causa del incendio se desconoce. El fuego se desató en torno a la 1:00 a.m. hora local en la torre de la iglesia, que dejó de servir como tal en 1977 y se convirtió en un centro multiusos, según informó la agencia de noticias neerlandesa NOS.

El incendio, que a las 9:00 a.m. de este jueves aún no se daba por controlado por los servicios de emergencia, no ha afectado a la estructura del edificio, que se mantuvo en pie. Algunos vecinos informaron a NOS que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia, donde se originó el fuego, aunque el departamento de bomberos no confirmó esta hipótesis.

Decenas de viviendas cercanas a la iglesia, diseñada por el arquitecto neerlandés Pierre Cuypers, fueron desalojadas durante la madrugada y sus habitantes fueron instalados en un centro de yoga cercano, aunque los servicios de emergencia prevén que puedan volver a sus hogares a lo largo del día.

La primera vez que esta iglesia se incendió

La histórica iglesia de Vondel de Ámsterdam, destruida la pasada madrugada por el fuego, ya sufrió en su torre un gran incendio en 1904 y es obra de P.J.H. Cuypers, el arquitecto del Rijksmuseum y de la Estación Central de la capital del país.

En 1872 se colocó la primera piedra de la iglesia católica de estilo neogótico en Vondelpark. Sin embargo, un año después se agotó el dinero y solo estaban terminadas dos secciones del coro con ábside.

Con la ayuda de una lotería, en 1875 se recaudaron 45.000 florines para completar la construcción del templo. En 1880, el obispo de Haarlem consagró la iglesia del Santísimo Corazón de Jesús, su nombre oficial.

P.J.H. Cuypers diseñó el edificio inspirándose en modelos medievales. Su punto de partida fue el gótico, pero siempre buscaba innovaciones.

Así, utilizó técnicas modernas, como la estructura de acero para la torre y agrupó las capillas laterales alrededor de este elemento arquitectónico, una característica que puede verse en muchos de sus diseños eclesiásticos.

La gran torre en el crucero fue destruida por un incendio en 1904 y posteriormente reemplazada por un diseño de su hijo, Jos Cuypers.

Después de que la iglesia fuera clausurada en 1977, se vendió por un florín a un inversor que se desentendió de ella. El edificio se deterioró rápidamente y fue ocupado por okupas.

El Ayuntamiento de Ámsterdam adquirió la propiedad en 1996 y la gestiona hoy como espacio multifuncional para eventos culturales y alquiler de oficinas.

Violencia en Año Nuevo

Por otra parte, la presidenta del sindicato de la policía neerlandesa, Nine Kooiman, denunció una ola de “violencia sin precedentes” contra la policía y los servicios de emergencia durante la celebración del Año Nuevo.

Ella misma dijo haber sido alcanzada en tres ocasiones por fuegos artificiales en Ámsterdam y en la ciudad de Breda varias personas lanzaron cócteles molotov contra los agentes.

Además, dos personas, un menor de 17 años y un hombre de 38, murieron en accidentes con fuegos artificiales y otras tres resultaron heridas de gravedad.

También hubo dos muertos en el oeste de Alemania, en Bielefeld, por el uso de artefactos pirotécnicos artesanales durante las celebraciones de Año Nuevo.

Los dos jóvenes de 18 años “activaron de manera descontrolada artilugios pirotécnicos que ellos mismos fabricaron” y “sufrieron heridas mortales en el rostro”, dijo la policía local.

En Bélgica, el inicio de 2026 también se vio empañado por altercados violentos.

Las fuerzas policiales arrestaron a decenas de personas y fueron blanco de fuegos artificiales durante las celebraciones en Bruselas y Amberes.

En esta ciudad portuaria, los agentes usaron gas lacrimógeno y detuvieron a más de cien personas. Jóvenes y niños, algunos de 10 u 11 años, atacaron a policías y a trabajadores de emergencias con pirotecnia y piedras y prendieron fuego a bicicletas y coches, dijo un portavoz.

En la capital, Bruselas, la policía dijo que sus agentes fueron “repetidamente” blanco de lanzamientos de fuegos artificiales y que practicaron 70 arrestos.

