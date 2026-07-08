Un investigador español halló una traducción inédita de Tolkien oculta en Oxford

John Ronald Reuel Tolkien: el autor de novelas como “El señor de los anillos”, “El hobbit” y “El Silmarillion” fue designado Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) en 1972. Foto: Agencia AFP

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Un investigador de la Universidad de Granada localizó una traducción inédita del escritor J.R.R. Tolkien, autor de ‘The Lord of the Rings’, en la biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford (Reino Unido) durante una estancia de investigación, un hallazgo que amplía su legado de filólogo y medievalista.

El texto, descubierto por el investigador Andoni Cossio durante una investigación de la Universidad de Granada (UGR) sobre literatura medieval inglesa, se titula ‘Soul’s Ward’ (‘La custodia del alma’).

Según informó este miércoles la UGR, se trata de una traducción al inglés moderno del homiliario medieval ‘Sawles Warde’, obra del siglo XIII escrita en el dialecto AB, una variedad del inglés de aquella época, de especial relevancia para los estudios filológicos del autor británico.

“La obra permaneció inédita y pasó prácticamente desapercibida entre los documentos de Tolkien hasta que fue identificada durante la investigación de Andoni sobre la vida académica y la obra erudita de Tolkien”, aseguró la Universidad de Oxford en un comunicado.

Además de aportar nuevos conocimientos sobre la trayectoria académica de Tolkien, el descubrimiento permite a la comunidad científica conocer un documento ignoto hasta el momento y ampliar de forma significativa el corpus de escritos académicos conservados del autor.

Según la universidad inglesa, Cossio identificó un manuscrito de diez páginas de “Soul’s ward” con la letra de Tolkien y anotaciones y revisiones del escritor.

“Abrí la caja y no podía creer lo que veían mis ojos. Entre los materiales había una traducción de Tolkien que, por lo que sabíamos, nadie había comentado públicamente hasta entonces”, aseguró Cossio.

Según la UGR, el hallazgo pone de relieve la importancia de la investigación en fuentes originales y archivos históricos para la recuperación de materiales de interés internacional.

El trabajo ha culminado con la edición crítica del texto en la revista The Review of English Studies, publicada por Oxford University Press.

El profesor universitario Andoni Cossio es investigador del proyecto de la UGR TRANSMEL (Traducción, Transmisión y Transformación en Literatura Medieval Inglesa) y estudiaba manuscritos conservados en la prestigiosa biblioteca británica.