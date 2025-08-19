Un libro sobre los 70 discos que marcaron la historia del rock y de los años 80

A través de 90 reseñas de álbumes fundamentales, el periodista Jacobo Celnik dibuja la cartografía emocional y sonora de una época en la que el glam metal, el hard rock, el heavy metal, el new wave y el pop rebelde hicieron historia. Foto: El Espectador y Penguin

Prólogo

Don’t stop, believin’. Hold on to that feelin’…

He tratado de recordar, desde hace varios años, de dónde viene mi amor por la música de los años ochenta. Se me ocurren dos posibles respuestas: en las diez canciones del variado Superhéroe de Charly García, que lanzó Codiscos en 1988 para promocionar una primera gira del cantante argentino en nuestro país, o en la música que se programaba habitualmente en la emisora local 88.9 FM a finales de esa década e inicios de los noventa. Entre “Yo no quiero volverme tan loco” de...