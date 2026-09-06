El libro bajo los escombros: lo que queda del ecosistema lector en el Eje Cafetero tras el terremoto 

El Festival de Poesía Luna de Locos fue uno de los eventos culturales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Cortesía del Festival de Poesía Luna de Locos

El mundo del libro y la edición atraviesa una crisis que ya no puede considerarse un fenómeno aislado. En los últimos meses, distintos países han visto desaparecer editoriales y librerías que durante décadas fueron parte fundamental de su entramado cultural.

Pero si el panorama del libro ya resultaba desalentador, el terremoto de magnitud 7,5 que afectó el occidente colombiano lo hizo aún más frágil para el país. El pasado 10 de agosto, el sismo golpeó espacios que durante años habían servido como lugares de encuentro alrededor de los libros....