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El libro bajo los escombros: lo que queda del ecosistema lector en el Eje Cafetero tras el terremoto 

A casi un mes del terremoto, varias librerías y editoriales todavía no recuperan sus espacios de trabajo y las actividades culturales de la región siguen aplazadas. En medio de ese panorama, ciudadanos y voluntarios han empezado a impulsar iniciativas para sostener al sector.

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Camilo Perdomo*
07 de septiembre de 2026 - 02:23 a. m.
El Festival de Poesía Luna de Locos fue uno de los eventos culturales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
El Festival de Poesía Luna de Locos fue uno de los eventos culturales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Foto: Cortesía del Festival de Poesía Luna de Locos

El mundo del libro y la edición atraviesa una crisis que ya no puede considerarse un fenómeno aislado. En los últimos meses, distintos países han visto desaparecer editoriales y librerías que durante décadas fueron parte fundamental de su entramado cultural. 

Pero si el panorama del libro ya resultaba desalentador, el terremoto de magnitud 7,5 que afectó el occidente colombiano lo hizo aún más frágil para el país. El pasado 10 de agosto, el sismo golpeó espacios que durante años habían servido como lugares de encuentro alrededor de los libros....

Por Camilo Perdomo*

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