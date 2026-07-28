Un Monet inédito saldrá a subasta con motivo del centenario de la muerte del pintor

Un cuadro del maestro impresionista francés Claude Monet (1840-1926), valorado entre 11 y 15 millones de euros y que jamás había salido al mercado, saldrá a subasta el próximo 22 de octubre en París como parte de una colección de pinturas impresionistas, en la que también hay obras de autores como Picasso. Foto: EFE - Christie's Limited Images 2026

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Un paisaje de Claude Monet que nunca antes había salido al mercado será una de las piezas centrales de la subasta que Christie’s realizará el próximo 22 de octubre en París, con motivo del centenario de la muerte del pintor francés. La obra, Acantilados en Pourville, permaneció durante más de un siglo en la colección del marchante Paul Durand-Ruel y sus herederos, y está valorada entre 11 y 15 millones de euros.

La casa de subastas anunció este martes la venta de 62 obras impresionistas reunidas bajo el título Durand-Ruel. Generations of Vision, una colección cuyo valor conjunto se estima entre 30 y 43 millones de euros y que saldrá a puja durante la semana de Art Basel París, en octubre.

Acantilados en Pourville representa un paisaje de los acantilados de la localidad normanda de Pourville-sur-Mer, cerca de la residencia del artista, y no incluye figuras humanas. La pintura fue exhibida por primera vez en las Galerías Grafton de Londres en 1905, donde Durand-Ruel la adquirió directamente de Monet.

El marchante repitió esa práctica con numerosos artistas del impresionismo francés, lo que le permitió reunir una colección de obras que nunca llegaron al mercado y cuya valoración aumentó con el paso del tiempo.

La subasta también incluirá una naturaleza muerta cubista de Pablo Picasso, protagonizada por una pieza de queso gruyère, cuyo precio se estima entre dos y tres millones de euros.

A esa selección se suman Jóvenes en la orilla, de Pierre-Auguste Renoir, valorada entre cuatro y seis millones de euros; La ruta del Corazón Volante en Invierno, de Alfred Sisley, tasada en torno a tres millones de euros, y El Louvre, Sol de Invierno, Mañana, de Camille Pissarro, estimada entre dos y tres millones de euros.

La colección también reúne obras de otros representantes del impresionismo francés, como Gustave Loiseau y Henry Moret, conocidos por sus paisajes en los que el color predomina sobre el dibujo.

Antes de la subasta, las 62 obras podrán verse entre el 16 y el 21 de octubre en la sede parisina de Christie’s.