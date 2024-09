“Un mundo feliz”, una recomendación literaria del publicista Juan Carlos Ortiz

El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

Un mundo feliz, recomendación literaria de Juan Carlos Ortiz, publicista y escritor

Sinopsis: Un mundo feliz crea una democracia que no lo es, una dictadura que no lo parece, una cárcel de la que los prisioneros no quieren escapar porque no saben que lo son, condicionados desde su extraña concepción para ser lo que tienen que ser. Huxley nos presenta una sociedad altamente tecnológica que utiliza todos los medios posibles para condicionar y controlar a la masa a fin de conseguir la estabilidad social. Los niños no nacen, se hacen, y están genéticamente manipulados para pertenecer a una de las cinco categorías de la población, jerárquicamente estructuradas: Alfa (la élite, los más inteligentes), Beta, Gamma, Delta y Epsilon (las castas inferiores, menos desarrollados física e intelectualmente).

Lector: “Este libro me dio un batazo en la cabeza porque era como un esquema de la creación antes de tiempo de lo que era el ser humano y su estandarización. Es una ficción que hoy se hace realismo, que además está muy bien contado y es agradable para el lector. A mí me impresionó y me hizo cuestionar muchas cosas”, Juan Carlos Ortiz.

Autor: Aldous Huxley

Género: Ciencia ficción

21 lecciones para el siglo XXI, recomendación de Maritza Aristizabal, periodista

Sinopsis: ¿Cómo podemos afrontar los peligros del cambio climático, las guerras nucleares o las tecnologías disruptivas? ¿Conseguiremos resistir a las noticias falsas o a la amenaza del terrorismo? ¿Qué debemos enseñar a las nuevas generaciones? Harari vuelve con su nuevo título, 21 lecciones para el siglo XXI, donde examina algunas de las cuestiones más urgentes de nuestro presente y ofrece una reflexión sobre el sentido de la vida hoy en día. El hilo conductor de este libro se centra en el desafío de mantener nuestro enfoque colectivo e individual frente al constante y desorientador cambio que estamos viviendo: ¿somos capaces aún de entender el mundo que hemos creado?

Lectora: “Recomiendo 21 lecciones para el siglo XXI porque es un libro que desafía nuestra forma de pensar sobre el mundo actual y plantea los retos que enfrentamos como sociedad. Lo leí hace 4 años, pero paradójicamente, hoy es más vigente. Yuval Noah Harari, con su estilo claro y provocador, habla de temas complejos como la inteligencia artificial, la política, el cambio climático y el futuro del trabajo. Además, que no solo plantea preguntas difíciles, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual. Esencial para construir un pensamiento crítico frente a los dilemas del desarrollo o ´la evolución´”, Maritza Aristizabal.

Autor: Yuval Harari

Género: Ensayo

Isla pérdida

Sinopsis: Álex es una española que comienza un nuevo trabajo como camarera en un restaurante de una isla perdida. A pesar de ganarse rápidamente el corazón del brasileño Chico, ella se enamora de Max, el gerente norteamericano del establecimiento.

Reseña: “Trueba decidió construir el filme en tres actos, correspondientes a las estaciones: verano, otoño e invierno, pues el color va cambiando con el paso de la historia, que comienza con la luz del Mediterráneo y termina con una atmósfera que evoca el terror y lo gótico. El cineasta asevera que nunca tuvo una película tan clara en términos visuales y que eso también le permitió determinar que la acción se desarrollaría en una isla, porque sería el escenario perfecto para encarnar los claros y los oscuros de la historia”. Lea la reseña completa aquí.

Director : Fernando Trueba

Género : Thriller/drama

Dónde ver: Cine Colombia

La Sustancia

Sinopsis: Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una estrella de Hollywood que al alcanzar los 50 años siente el peso de una industria y un mundo que la olvida e ignora. Margaret Qualley se adentra en el papel de Sue, la joven y perfecta respuesta de Sparkle a su situación. Dennis Quaid es Harvey, el jefe de una cadena de televisión que impacta directamente en el desarrollo de esta historia. La cineasta francesa Coralie Fargeat escribe y dirige esta película, que, aunque es su segundo largometraje, ya la ha llevado a algunos de los escenarios más importantes del cine mundial.

Reseña: “La Sustancia, según su creadora, es una película sobre los cuerpos de las mujeres. “Sobre cómo se examinan, fantasean y critican los cuerpos de las mujeres en el espacio público. Sobre lo mucho que, como mujeres, nos hacen creer que no tenemos otra opción que ser perfectas, sexys, sonrientes, delgadas, jóvenes, bellas para ser valoradas en la sociedad. Y lo imposible que es para las mujeres escapar de esto, sin importar cuán educadas, fuertes de mente e independientes podamos ser...”, escribió Fargeat. De acuerdo con la cineasta, “durante más de 2000 años los cuerpos de las mujeres han sido moldeados y controlados por los deseos de quienes los miraban”. En la actualidad, comerciales, películas, series, anuncios y revistas muestran versiones de lo que, según la sociedad, “debe ser” una mujer. Lea la reseña completa aquí.

Director : Coralie Fargeat

Género : Terror/Ciencia ficción

Dónde ver: en todos los cinemas del país.

Alma del Desierto

Sinopsis: Georgina, una mujer trans Wayuu, atraviesa el desierto de La Guajira buscando reconciliarse con su familia. En este viaje de regreso es testigo del abandono al pueblo Wayuu. Todos los vecinos llaman a esta mujer de más de 70 años: ‘Georgina’, sin entender que nacida en el cuerpo de un hombre se asumiera desde siempre mujer. Al enfrentarse a su familia fue desterrada a vivir lejos de su pueblo en mitad del desierto. Ahora en la vejez ha decidido buscarlos para sanar las heridas sin saber cómo será recibida por los que aún viven. La historia de Georgina, la primera mujer trans indígena reconocida por el Estado, es una leyenda de rebeldía, cruda resistencia y también, de espinosa reconciliación; una metáfora de los tiempos que vivimos en Colombia.

Entrevista: “Alma del Desierto, dirigida por la cartagenera Mónica Taboada Tapia, fue lanzado a principios de este mes durante la Giornate degli Autori del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia. Esta fue la única película colombiana seleccionada para la edición 2024 del festival, y Taboada se convirtió en la primera directora colombiana en participar con un largometraje en este certamen cinematográfico. Además, el documental fue ganador del premio Queer Lion, que reconoce películas de temática LGBTQ+”, Lea el texto completo aquí.

Director : Mónica Taboada

Género : Documental

Dónde ver: Mubi

ARTBO 2024

Este 26 de septiembre se inicia una nueva edición del Festival Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO), que este año celebra sus 20 años de existencia como una de las plataformas más importantes para el arte en Colombia y Latinoamérica.

Para esta edición, ARTBO presentará galerías nacionales e internacionales de trayectoria, emergentes y con propuestas de vanguardia, seleccionadas cuidadosamente por un comité conformado por figuras destacadas de la escena artística.

Asimismo, este año, contará con una representación destacada de 16 ciudades de América Latina y Europa, provenientes de países como Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Panamá y República Dominicana, además de Alemania, España, Estados Unidos y Francia.

Primera exposición regional del VIII Salón BAT de Arte Popular

Primera exposición regional del VIII Salón BAT de Arte Popular

Hasta el 5 de octubre estará abierta la exposición de selección del “VIII Salón BAT de Arte Popular Colombia, diversidad cultural y natural” en la Fundación Gilberto Alzate- FUGA, que en esta edición rinde homenaje a Santiago Cifuentes Mejía, destacado artista empírico de Tame, Arauca, un territorio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Este año, el Salón BAT de Arte Popular celebra dos décadas de trayectoria, consolidándose como una plataforma de reconocimiento del arte empírico colombiano. Para este VIII Salón BAT de Arte Popular, el jurado evaluó 1.900 obras inscritas a nivel nacional y preseleccionó 78 piezas que se exhibirán en las salas de exposición de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Es la primera exposición regional que se realizará, de un total de 8 que se llevarán a cabo en museos y centros culturales del país.

Concierto de La Grande Chapelle en Bogotá

Concierto de La Grande Chapelle en Bogotá

Con más de 18 años de trayectoria, La Grande Chapelle llegará Bogotá el próximo viernes 27 de septiembre a las 8:00 p. m, para ofrecer un concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el que interpretarán obras de los compositores más representativos de la Corte madrileña en los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

En ese listado aparecen artista como Carlos Patiño (1600-1675), longevo maestro de capilla de Felipe IV, y Juan Hidalgo (1614-1685), arpista de la Real Capilla y célebre compositor de música teatral y de la cámara, hasta Sebastián Durón (1660-1716), organista y maestro al servicio real.

Bienal de Cultura Escrita Bogotá 2024

Bienal de Cultura Escrita Bogotá 2024

Del 25 al 28 de septiembre tendrá lugar la I Bienal de Cultura Escrita en Bogotá, un evento que se desarrollará en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, ubicada en El Tunal. Este espacio, que busca el encuentro y el diálogo entre investigadores, bibliotecarios, agentes comunitarios, gestores culturales y estudiantes, es organizado por la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, BibloRed e Idartes.

Para conocer más información del evento, haga clic aquí.