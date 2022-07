Un museo virtual para las artistas de antaño

Alessandra Masu creó una asociación cultural para conmemorar a la artista romana Artemisia Gentileschi.

¿Cómo comenzó la idea del Museo Artemisie?

Empecé con dos colegas la Associazione Culturale Artemisia Gentileschi en 2016 para celebrar el aniversario de la admisión de Artemisia Gentileschi en la Accademia del Disegno de Florencia, la primera mujer artista recibida en esa entidad. Desde entonces fuimos fundamentales, participamos en una gran exposición de Artemisia Gentileschi en Roma, que tuvo lugar en 2016 y 2017, y luego Consuelo Lollobrigida, una de las cofundadoras de la asociación, publicó la primera monografía sobre la primera mujer arquitecta en la Roma barroca y realmente queríamos tener una presencia en línea a partir de esto. Así que empezamos durante la pandemia, cuando se suspendieron todas las demás actividades, como exposiciones, e incluso se suspendieron los planes. Eso fue lo más frustrante, así que decidimos en primer lugar crear un sitio web de la Associazione Culturale. Luego pasamos a una idea más ambiciosa, porque pensamos que simplemente no queríamos tener una portada de nuestras actividades cuando se suspendieran y pensamos en comenzar algo que pudiera crecer con nosotros, donde podamos crear las bases de un diálogo y, además, podemos tener una comunicación directa con las personas que están interesadas en las mujeres y la historia del arte, en lugar de crear eventos para los que luego estaremos buscando visitantes. Queríamos construir un lugar donde estos visitantes puedan entrar y conocer a más mujeres artistas. Tuvimos esta idea de construir las bases de un museo, donde adjunto al nombre de cada artista también hay una biografía que es muy actualizada y científicamente muy correcta. Les pedimos a amigos y colegas que colaboraran en esto y son expertos en el tema.

¿Cómo organizó la historia que quieren contar en el museo desde la planta baja hasta el resto de los espacios expositivos?

Tuve esta idea de usar como referencia para el museo, para la estructura, la Villa Benedetta. La cual fue la obra maestra, construida en 1663, de Plautilla Bricci, la primera arquitecta profesional de la Roma barroca en Europa. Era hija de un pintor y dramaturgo en Roma y fue entrenada por su padre. Luego formó parte del negocio familiar con su hermano menor, y fue admitida en la Academia de Roma, hacia 1650 (no sabemos la fecha exacta), pero se la cita como miembro de la Academia en 1655. Para entonces ya había hecho varios encargos bastante importantes. Su obra maestra fue lamentablemente destruida en 1848: Villa Benedetta, que fue encargada por el abad Benedetti, su mecenas, quien quería tener esta villa suburbana en una colina con vistas a Roma y que fuera una combinación de villa renacentista italiana y villa barroca francesa, pero fue destruida durante los disturbios revolucionarios de Roma en 1848, pero tenemos grabados y dibujos, así como los planos que nos inspiraron para el museo. Estos dibujos son los planos de cada nivel de la fachada del jardín y ahí es donde está nuestra entrada al museo. La primera sala, a la que llamamos Sala de las Pioneras, porque allí están todas las primeras mujeres artistas de cada campo, como la arquitectura, la escultura, la pintura...

Le puede interesar: La exposición de Basquiat que terminó en una redada del FBI y un despido

¿Cuál es la narrativa que cuentan y cómo se navega por el museo?

En la planta baja renombramos las habitaciones, pero para cada nivel también se ve el dibujo original, para que la gente sepa que está entrando en un edificio soñado. Pueden ingresar a través del Salón de Pioneras o a cada sala individualmente. Hay una galería en el primer piso donde ahora hay una exposición de mujeres artistas en Venecia del siglo XVI al XVIII. Idealmente, uno entraría a través del Salón de las Pioneras para que pueda entender todo el concepto del museo, y luego en la planta baja puede ver la exposición temporal de mujeres artistas en Venecia y en el primer piso está la sala Artemisia dedicada a Artemisia Gentileschi y artistas romanas del siglo XVII, que es nuestro campo de especialización de la Associazione Culturale. La idea es poder presentar a nuestra audiencia artistas, algunas muy conocidas y otras no tanto, que son descubrimientos en el sentido de que han sido muy poco estudiadas y nunca de manera exhaustiva. Con nosotros hay una biografía completa de cada una de ellas, para las que hemos hecho una verdadera campaña de investigación de archivos en Roma y hemos tenido bastante éxito, incluso con limitaciones de acceso debido al covid.

Hablemos del laboratorio: Artemisia Lab...

Uno de nuestros miembros fundadores de la Associazione Culturale es la profesora Beatrice De Ruggieri, y es la una de las pocas mujeres expertas en ciencia del arte en Italia, por lo que enseña en la Universidad de Viterbo y también en la Universidad de Uppsala, en Suecia. En el mundo anglosajón se llama ciencia del arte; sin embargo, en italiano no existe una palabra específica para ella, ya que se desarrolló en América. Suele ser un equipo donde hay un historiador del arte, un físico y un químico, y analizan las pinturas antes de la restauración, en un proceso de diagnóstico. Tienen que analizar la pintura con todas las herramientas que nos ha dado la ciencia, que va más allá de los rayos X, y mapear la distribución de los elementos químicos de los pigmentos y todos los materiales de dibujo en la superficie de la pintura, además de visualizar en qué capa de la pintura está presente este elemento. En este sentido, el concepto del laboratorio de Artemisia, que está curado por Beatrice, es poder contar de manera divulgativa lo que ella ha visto en su análisis. El primer capítulo es sobre Aurora, pintura de Artemisia Gentileschi, que es el ícono de nuestro sitio web, y allí pueden ver fotos detalladas y explicaciones sobre lo que vemos y su significado.

Hay información básica sobre el lienzo y los pigmentos que usó Artemisia, pero también detalles interesantes sobre cambios y restauraciones antiguas. Después de este primer episodio, estamos planeando recibir contribuciones de otros académicos, restauradores o científicos que puedan brindarnos una idea de su trabajo.

Le recomendamos leer: El campeón de este torneo de freestyle en Medellín se ganará más de $32 millones

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentó al montar el museo y ponerlo en línea?

El mayor reto es poder ofrecer una nueva experiencia al visitante. Esto siempre es cierto para el arte, incluso con todas las exhibiciones en línea que se produjeron durante el covid cuando los museos estaban cerrados. Pero nos decepcionó bastante porque, por ejemplo, con la exposición de Artemisia Gentileschi en la National Gallery de Londres, la abrieron y luego tuvieron que cerrarla y ofrecieron entrada paga a la exposición in situ, pero eso no es un verdadero museo virtual ni una verdadera exposición virtual que estás ofreciendo al visitante. Tenía muchas ganas de poder construir un museo virtual real y ofrecer una experiencia agradable y atractiva al visitar el museo y la exposición. Nuestra gran limitación en este momento es el hecho de que aún no tenemos los recursos técnicos y financieros para poder tener un edificio 3D, porque eso requiere un proceso complejo y otros elementos. Somos conscientes de que necesitamos crear un museo en 3D para brindar una experiencia realmente realista y más atractiva al visitar el sitio web. Estoy decidida a crear un plan de negocios y un proyecto, y hacer una campaña de crowdfunding. Creo que sería muy bueno si pudiéramos tener más de un socio y poder tener profesionales que nos puedan ofrecer la posibilidad de expandirnos a otros escenarios geográficos y contar más historias de mujeres artistas de diferentes partes del mundo.