Un “nuevo” El Greco sale a la luz en el Vaticano: la pintura estuvo oculta durante décadas

El Palacio Papal de la localidad romana de Castel Gandolfo acogió este sábado la presentación al público del inédito 'Redentor' de El Greco, una obra del siglo XVI rescatada tras décadas oculta bajo un calco realizado por un falsificador. Foto: EFE - Oficina de prensa de los Museos Vaticanos

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Una pintura atribuida a Doménikos Theotokópoulos, conocido como El Greco, fue presentada al público por primera vez en el Palacio Papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, tras una restauración que permitió descubrir su imagen original, oculta durante décadas bajo una falsificación.

La obra, titulada “Redentor”, forma parte de la exposición “El Greco en el espejo: dos pinturas comparadas”, inaugurada este sábado en la histórica residencia veraniega de los papas.

La muestra propone un diálogo entre esta pintura de madurez del artista y una obra temprana realizada cuando el pintor comenzaba su carrera en Italia.

La pieza recién revelada es una tabla de pequeñas dimensiones —45 por 29 centímetros— que los especialistas sitúan entre 1590 y 1595, en uno de los periodos más reconocidos de la producción de El Greco. La obra llegó al Vaticano en 1967, cuando el intelectual y político español José Sánchez de Muniaín la donó al papa Pablo VI.

Desde entonces, el cuadro permaneció guardado en el apartamento pontificio del Palacio Apostólico, un espacio privado dentro del Vaticano. Esa ubicación hizo que, durante décadas, la pintura prácticamente no fuera vista por especialistas ni por el público, a pesar de haber sido incluida en catálogos del artista desde la década de 1970.

La situación cambió cuando se autorizó su restauración. Durante los estudios preliminares, los expertos descubrieron que la imagen visible no correspondía a la pintura original.

Según explicó Fabrizio Biferali, responsable del departamento de arte de los siglos XV y XVI de los Museos Vaticanos, el análisis reveló que la obra había sido alterada, probablemente en los años sesenta del siglo XX. Un repinte realizado mediante calco había modificado la imagen del Cristo y ocultado las capas originales.

En un primer momento, la intervención generó dudas entre los especialistas sobre si el cuadro pertenecía realmente al pintor cretense. Sin embargo, los análisis científicos terminaron confirmando su autenticidad.

La restauradora Alessandra Zarelli explicó que los estudios de laboratorio permitieron identificar materiales coherentes con los utilizados por El Greco. Los pigmentos y el soporte coincidían con los empleados por el artista en España, donde desarrolló la etapa más importante de su carrera.

“Cuando comenzamos a tener los primeros datos científicos de los análisis de los pigmentos encontramos una correspondencia perfecta”, señaló Zarelli. También se determinó que la tabla está hecha de madera de pino, un material habitual en la producción pictórica en la España del siglo XVI.

Durante años, el cuadro había sido intervenido para completar zonas deterioradas. Esa restauración antigua terminó transformando la imagen original mediante un calco inspirado en otros Cristos del propio El Greco. Solo tras eliminar esas capas fue posible recuperar la pintura auténtica.

El resultado es una representación del Cristo redentor que los especialistas consideran coherente con el lenguaje pictórico del artista en su etapa madura.



