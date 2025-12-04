“Un periódico de ayer”, diez historias para revisitar el pasado

Esta es una foto del día del entierro de Patricio Silva Ruales, un estudiante de la Universidad Nacional que murió en medio de una protesta en el campus en mayo de 1978. Él es el protagonista de una de las crónicas de "Un periódico de ayer". Foto: Cortesía La No Ficción

Cuando Juan Serrano decidió entrar al mundo del periodismo, lo hizo con la intención de desafiar uno de los principios fundamentales de esta profesión. Mientras que las redacciones de medios estaban hambrientas por profesionales capaces de buscar las “chivas” de última hora, él decidió echar la vista atrás y cultivar una pasión por el estudio del pasado. Tal vez esta pulsión por torcer las reglas del juego haya venido del hecho de que Serrano no pasó por una facultad de comunicación, lo que le daba una perspectiva fresca sobre este oficio,...