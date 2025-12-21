Un Picasso por 100 euros: el sorteo que recaudará fondos para la lucha contra el Alzhéimer

Esta será la tercera edición del proyecto “Un Picasso por 100 euros”. Foto: EFE - IGOR PETYX

La tercera edición de “Un Picasso por 100 euros” fue anunciada por la casa de subastas Christie´s. En esta ocasión, los fondos recaudados serán destinados a una campaña para la investigación del Alzhéimer.

Los participantes ya pueden comprar los tickets de 100 euros para el sorteo de “Tête de femme” (1941), una obra creada por Pablo Picasso a partir de la técnica de gouache sobre papel, que es una pintura opaca a base de agua. La creación está valorada en un millón de euros y está prevista para ser entregada en abril de 2026, en París.

Los boletos para participar se encuentra disponibles en la página oficial de “Un Picasso por 100 euros”. La donación fue realizada por Opera Gallery, una red internacional de galerías, fundada por Gilles Dyan en 1994 y que tenía esta obra dentro de su colección.

La beneficiaria de esta tercera edición del sorteo de obras de Picasso será la Fondation Recherche Alzheimer, una organización que se dedica a la investigación clínica centrada en el paciente, para mejorar el diagnóstico y desarrollar los tratamientos terapéuticos.

Esta es la fundación más grande dedicada al estudio de esta enfermedad en Francia y con su trabajo ha destinado 29 millones de euros en investigaciones y apoyado a 195 científicos a nivel mundial.

La primera edición de “Un Picasso por 100 euros” se realizó en 2013, con el propósito de ayudar a la Asociación Internacional para Salvar a Tiro, una ciudad ubicada en Líbano y que es considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El ganador fue el estadounidense Jeffrey Gonano, quien ahora es el dueño del cuadro “L’Homme au Gibus”, que pintó Picasso en el año 1914.

Por otra parte, la segunda edición trajo consigo una anécdota memorable. La ganadora fue una mujer italiana llamada Claudia Borgogno, a quien su hijo, Lorenzo, le regaló el ticket para el sorteo por Navidad.

En esta ocasión, el objetivo fue recaudar fondos para la organización Care, la cual trabaja para combatir la pobreza alrededor del mundo. El cuadro seleccionado para esta ocasión fue “Naturaleza Muerta”, un bodegón creado por el artista español en 1921.

“A Picasso le habría encantado una operación como esta, porque era alguien con mucho interés en causas sociales y humanitarias”, afirmó Peri Cochin, organizadora del sorteo, en declaraciones para la agencia Reuters.