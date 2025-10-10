“Un poeta”: la película colombiana llegó a 200.000 espectadores

"Un poeta" se estrenó el pasado 19 de mayo en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Foto: Ocúltimo & Medio de Contención Producciones

UN POETA, dirigida por Simón Mesa Soto, alcanzó la cifra de 200.000 espectadores en salas colombianas. La película se ha consolidado como un referente del cine nacional contemporáneo gracias a la recepción sostenida del público durante seis semanas de exhibición en las salas del país.

Cine Colombia distribuye la película en diferentes ciudades, lo que ha permitido que el audiovisual llegue a diversas audiencias y se proyecte en salas a lo largo de varias regiones.

El recibimiento del público

La historia de Óscar Restrepo, protagonista de la película, se ha convertido en un referente cultural popular en Colombia. La presencia en redes sociales, ilustraciones, memes y videos compartidos por los espectadores ha mantenido viva la historia de la película más allá de las salas de cine.

Usuarios de Instagram y otras plataformas digitales han reinterpretado la historia y los personajes, “consolidando a la película como un fenómeno colectivo que trasciende la pantalla”. La interacción en línea ha reforzado el vínculo entre la producción cinematográfica y las audiencias, contribuyendo a que la película se mantenga en cartelera con relevancia durante semanas.

Trayectoria de la película

Durante seis semanas, UN POETA ha recibido a los espectadores en las salas de cine, quienes, de hecho, se acercan a la historia y reconocen en ella experiencias cercanas a su vida. Diversos públicos que se identifican con la historia comparten sus emociones a través de posts, reseñas y el “voz a voz”.

El equipo de producción, compuesto por Ocúltimo, Medio de Contención Producciones, TOCTALK y otros aliados, ha agradecido públicamente a los espectadores, medios de comunicación y colaboradores, reconociendo que su apoyo es fundamental para que el cine colombiano siga consolidándose.

La película continúa proyectándose en salas colombianas y mantiene su relevancia gracias a la conexión que ha logrado con la audiencia.