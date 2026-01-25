Un recorrido por el legado de la Academia Colombiana de la Lengua

La Academia Colombiana de la Lengua fue fundada el 10 de mayo de 1871. Foto: Cortesía Academia Colombiana de la Lengua

En medio del barrio La Candelaria se ha creado un paisaje marcado por el vaivén de los buses de TransMilenio, la amplia vista a los cerros y las características piletas del Eje Ambiental. Este espacio, atravesado por la Avenida Jiménez, se ha consolidado como uno de los tantos rincones urbanos que concentran el movimiento capitalino del día a día. Al caminar unos pasos, aparece el emblemático Parque de los Periodistas, dedicado al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y, justo a su lado, emerge un edificio de estilo neoclásico, en cuyo...