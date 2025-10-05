Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Un reencuentro con Albalucía Ángel, 50 años después de “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón”

La novela más destacada de la escritora colombiana Albalucía Ángel, cumple medio siglo de existencia. En una conversación moderada por El Espectador en el Instituto Caro y Cuervo, la autora habló de cómo ha vivido este aniversario y lo que significa saber que su novela ha llegado mucho más lejos de lo que ella imaginó.

05 de octubre de 2025 - 04:00 p. m.
En 1975, la escritora recibió el Premio Vivencias en Cali por su novela “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón”.
Foto: Carlos Escobar

La literatura no está obligada a la verdad. No tiene el compromiso de representar la historia con el mismo espíritu de objetividad y transparencia que aquellos libros que reposan en las estanterías de no ficción. Sin embargo, para la escritora Albalucía Ángel, se trata de un principio ineludible y fue con este espíritu que, hace 50 años, creó la novela que la convertiría en una de las escritoras colombianas más importantes del siglo XX: Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, un retrato polifónico y caótico sobre el periodo de La...

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.
