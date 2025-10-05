Un reencuentro con Albalucía Ángel, 50 años después de “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón”

En 1975, la escritora recibió el Premio Vivencias en Cali por su novela “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón”. Foto: Carlos Escobar

La literatura no está obligada a la verdad. No tiene el compromiso de representar la historia con el mismo espíritu de objetividad y transparencia que aquellos libros que reposan en las estanterías de no ficción. Sin embargo, para la escritora Albalucía Ángel, se trata de un principio ineludible y fue con este espíritu que, hace 50 años, creó la novela que la convertiría en una de las escritoras colombianas más importantes del siglo XX: Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, un retrato polifónico y caótico sobre el periodo de La...