El Magazín Cultural
Un repaso de Voltaire, un infaltable de La Ilustración

A propósito de un nuevo aniversario de este pensador de la ilustración, publicamos este artículo dedicado a su vida y obra.

Alberto Morales Gutiérrez / Especial para El Espectador
20 de noviembre de 2025 - 06:14 p. m.
Voltaire se destacó como dramaturgo, historiador y poeta. Fue también novelista; un defensor apasionado de los derechos humanos; una voz resonante contra la opresión y la intolerancia.
Foto: Wikicommons

Allá, en el Museo de Louvre, en París, en ese patio gigantesco, el Cour Napoleón, en cuyo centro está instalada la emblemática pirámide de cristal por la que se accede, es fácil observar en los altos frontones de los edificios circundantes 86 estatuas que rinden homenaje a “los hombres ilustres” de esa Francia iluminada en los tiempos de la revolución.

La estatua número 33 es la de Voltaire, quien hizo parte de los pensadores de La Ilustración. Una vez dentro del museo, en el Cour Carrée, podrá apreciar usted otra...

Por Alberto Morales Gutiérrez / Especial para El Espectador

