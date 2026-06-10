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Antoni Gaudí: el “arquitecto de Dios” y la Sagrada Familia o la iglesia “interminable”

El 10 de junio de 1926 murió el arquitecto catalán en Barcelona, en medio de la construcción de su obra maestra: la Basílica de la Sagrada Familia. Hoy este templo se encuentra cada vez más cerca de estar terminado, tras 140 años en construcción. Esta es su historia.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
10 de junio de 2026 - 01:10 p. m.
Se estima que todavía falta una década para que se termine la construcción de la Sagrada Familia.
Se estima que todavía falta una década para que se termine la construcción de la Sagrada Familia.
Foto: AFP - STRINGER

Hoy el papa León XIV bendecirá en Barcelona la torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia. Con este acto, la iglesia está un paso más cerca de estar finalmente terminada, pues su construcción ha tardado más de 140 años. El arquitecto responsable de este edificio que se coronó como el templo católico más alto del mundo, con 172,5 metros de altura, fue el catalán Antoni Gaudí, quien falleció el 10 de junio de 1926 y cuyos restos descansan dentro de la iglesia que diseñó.

Nacido en junio de 1852 en Reus, la arquitectura barcelonesa...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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