Antoni Gaudí: el “arquitecto de Dios” y la Sagrada Familia o la iglesia “interminable”

Se estima que todavía falta una década para que se termine la construcción de la Sagrada Familia. Foto: AFP - STRINGER

Hoy el papa León XIV bendecirá en Barcelona la torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia. Con este acto, la iglesia está un paso más cerca de estar finalmente terminada, pues su construcción ha tardado más de 140 años. El arquitecto responsable de este edificio que se coronó como el templo católico más alto del mundo, con 172,5 metros de altura, fue el catalán Antoni Gaudí, quien falleció el 10 de junio de 1926 y cuyos restos descansan dentro de la iglesia que diseñó.

Nacido en junio de 1852 en Reus, la arquitectura barcelonesa...