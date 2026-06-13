Un vistazo al archivo personal de Germán Castro Caycedo que llegó a la Biblioteca Nacional

Entre los documentos del archivo hay artículos, libros firmados, manuscritos originales, cartas y fotografías, entre otros. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Una mesa llena de cosas nos recibió en una sala de la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Cinco grandes tomos compilatorios de EL TIEMPO ocupaban casi un tercio del espacio, acompañados por otros similares, aunque mucho más pequeños, de publicaciones como “El ruedo” y “Deporte gráfico”. Había carpetas, libros, negativos, fotografías sueltas, diplomas, hojas de bloc con notas y manuscritos llenos de tachones, como apenas se puede esperar de una obra en construcción. Cada uno de estos elementos es una pieza más de una de las carreras más...