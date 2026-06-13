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Un vistazo al archivo personal de Germán Castro Caycedo que llegó a la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional recibió recientemente una donación de manuscritos, documentos y fotografías que alguna vez le pertenecieron al cronista. Revisamos algunos de estos elementos para entender qué llegó a las manos de la institución y cuál es el proceso por el que debe pasar antes de estar disponible para el público.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
13 de junio de 2026 - 09:00 p. m.
Entre los documentos del archivo hay artículos, libros firmados, manuscritos originales, cartas y fotografías, entre otros.
Entre los documentos del archivo hay artículos, libros firmados, manuscritos originales, cartas y fotografías, entre otros.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Una mesa llena de cosas nos recibió en una sala de la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Cinco grandes tomos compilatorios de EL TIEMPO ocupaban casi un tercio del espacio, acompañados por otros similares, aunque mucho más pequeños, de publicaciones como “El ruedo” y “Deporte gráfico”. Había carpetas, libros, negativos, fotografías sueltas, diplomas, hojas de bloc con notas y manuscritos llenos de tachones, como apenas se puede esperar de una obra en construcción. Cada uno de estos elementos es una pieza más de una de las carreras más...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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