Una cabra reemplaza la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali

Álvaro Márquez, autor de la estatua de la cabra que pasó a ocupar el lugar en el que antes se encontraba el monumento a Sebastián de Belalcázar, afirmó que la pieza es provisional y que es la misma comunidad la que tiene que decidir qué pieza debe ocupar el espacio en disputa.

En el marco del Paro Nacional, en Cali, los indígenas Misak derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, como una forma de reivindicación de su memoria histórica territorial. En reemplazo de esta estructura, el escultor Álvaro Márquez puso la estatua de una cabra, con la idea de ocupar el espacio. Según se lee en el portal web de Caracol Radio, el artista afirmó: “Luego que derribaron la estatua, regresé y me tomé una foto. Sin embargo, no era lo mismo, solo estaba el pedestal y se veía raro. Se me ocurrió la idea de conseguir metal, lo llevé a soldar y se formó la cabra. Esta figura es pequeña, pero su peso es bastante, por lo que varios vecinos, comerciantes y visitantes del sector la ayudaron a trasladar y subir”.

En el portal web de Blu Radio se lee que el concejal Roberto Rodríguez, del partido Centro Democrático, se manifestó al respecto y, en defensa de la pieza de Belalcázar, dijo: “Eso es una infamia y una grosería. Entre más dilate la administración con procesos de diálogos, se van a ir generando otras expresiones. Puede más la cultura de nuestra ciudad y de las personas que la amamos. Nosotros somos los que nos tendremos que pronunciar a partir de la próxima semana con manifestaciones para que retorne este monumento histórico que tanto amamos”. A estas declaraciones añadió que va a emprender una recolección de firmas para solicitar que el monumento de Belalcázar regrese a su sitio.

Esta acción, según se lee en Infobae, se suma a la denuncia del congresista Christian Garcés, del Centro Democrático, contra los indígenas que derribaron la estatua de Belalcázar, así como la del abogado Hernando Morales Plaza en contra Pedro Velasco, gobernador de la comunidad Misak, y de Edgar Alberto Velasco Tumía, secretario del movimiento de autoridades indígenas.

Entre tanto, Márquez, autor de la escultura de la cabra, admite que la pieza es provisional, pues, según él, es la misma comunidad la que tiene que decidir qué pieza debe ocupar el espacio en disputa.