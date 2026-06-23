Una exposición interactiva busca acercar al público al galeón San José y su época

La exposición "Matalotajes en tiempos de galeones" es de entrada libre y cuenta la historia del galeón San José, al igual que de otros navíos de su tipo. Foto: ICANH

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A partir de este martes, estará disponible la exposición “Un matalotaje en tiempo de galeones. Memorias cruzadas”. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) abrió esta exposición para quienes quieran adentrarse en la historia de este famoso navío, al igual que otros que surcaron el Caribe entre el siglo XVII y el siglo XVIII.

A través de tres baúles con matalotajes, que es como se le conoce a las provisiones que se llevan en una embarcación, el ICANH invita a adentrarse en esta época en la que indígenas, africanos libres y esclavizados, colonos, piratas y corsarios europeos habitaron nuestro mar. Más que quedarse en la historia del naufragio, que durante los últimos años ha sido el centro de la discusión sobre el galeón, se trata de un recorrido por las personas que hicieron de este lugar un punto de encuentro.

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“Al desplegarse, los matalotajes del dispositivo museográfico se transforman en las distintas partes de un galeón: la proa, el combés y la popa. Cada uno de estos espacios permite explorar diferentes dimensiones de la vida marítima, los puertos, las rutas comerciales y las personas que hicieron posible la navegación, porque los galeones no se movían únicamente gracias al viento: también al trabajo, los conocimientos y los esfuerzos de cientos de personas, muchas veces invisibilizadas en la historia”, explicó el ICANH a través de un comunicado.

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El primer matalotaje, el de la proa, que es la parte delantera del galeón, lleva a los visitantes a 600 metros de profundidad, donde en 2015 fueron encontrados los restos del navío. Allí, se pueden ver réplicas de los objetos recuperados durante las exploraciones arqueológicas robotizadas, al igual que una representación tridimensional del sitio del hundimiento. Además, también se puede aprender aquí un poco más sobre la fauna marina de la zona.

En segundo lugar está el combés, la parte central de la embarcación, hace un salto hacia los puertos caribeños por los que pasaban estos navíos. Se habla de estos lugares como espacios de intercambio de mucho más que mercancías, al igual que se explora cómo las rutas marítimas eran disputadas entre los imperios europeos de la época. Adicionalmente, en esta sección de la exposición se presenta la ruta del galeón San Joaquín, nave gemela del San José que lo acompañó durante su último viaje en 1708.

Finalmente, en la popa, la parte trasera del galeón, está dedicada a la vida dentro del barco. “Después de todo, los grandes viajes oceánicos no dependían únicamente de un capitán señalando el horizonte con gesto heroico: alguien tenía que cocinar, reparar el barco, orientar la navegación y mantener todo funcionando en medio del océano”, explicó el ICANH. Por eso, aquí los visitantes de la exposición podrán aprender sobre los oficios e instrumentos que hacían posible la navegación.

De esta manera, el Instituto busca acercar mucho más a las personas a las dinámicas sociales, culturales y políticas de la época en la que el galeón San José no era un navío extraviado en el océano, sino una pieza más del comercio marítimo. La exposición es de entrada libre, estará disponible hasta el próximo 15 de agosto y se puede encontrar en el edificio Gregorio Hernández de Alba, sede del ICANH, que está ubicado en la calle 12 b N.° 2 – 37, Bogotá.

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