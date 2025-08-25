Una memoria humana colonizada y reformateada: Ramiro Sanchiz sobre “Los acontecimientos”

Ramiro Sanchiz fue, además, ganador del Premio Nacional de Literatura de Uruguay.
Foto: FCE
Federico Stahl, “uno de los grandes personajes de la literatura latinoamericana de este principio de siglo” en palabras de Edmundo Paz Soldán, regresa a las páginas de Ramiro Sanchiz en “Los acontecimientos”.
Una tormenta poderosa recibe a Stahl, el cronista que busca desarrollar un proyecto de escritura para contarnos cómo transcurre la vida en una plataforma petrolera abandonada en algún mar entre Rusia y Japón. Empieza a habitar ese esqueleto de metal, animal de la ingeniería sumergido en el océano, buscando entender qué submundo es ese,...
Por Juan Camilo Rincón
