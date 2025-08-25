No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Una memoria humana colonizada y reformateada: Ramiro Sanchiz sobre “Los acontecimientos”

El escritor, ensayista y traductor uruguayo visitará el país para presentar su libro en la FilBoy (Tunja) el próximo jueves 28 de agosto y en la librería del FCE (Bogotá) el viernes 29.

Juan Camilo Rincón
25 de agosto de 2025 - 07:24 p. m.
Ramiro Sanchiz fue, además, ganador del Premio Nacional de Literatura de Uruguay.
Foto: FCE

Federico Stahl, “uno de los grandes personajes de la literatura latinoamericana de este principio de siglo” en palabras de Edmundo Paz Soldán, regresa a las páginas de Ramiro Sanchiz en “Los acontecimientos”.

Una tormenta poderosa recibe a Stahl, el cronista que busca desarrollar un proyecto de escritura para contarnos cómo transcurre la vida en una plataforma petrolera abandonada en algún mar entre Rusia y Japón. Empieza a habitar ese esqueleto de metal, animal de la ingeniería sumergido en el océano, buscando entender qué submundo es ese,...

Por Juan Camilo Rincón

