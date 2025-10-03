Pliegue en el tiempo (Opinión)

Tara, la protagonista de esta historia, es forzada a vivir una y otra vez el mismo día. Foto: Anagrama

Había mucha expectativa alrededor de la última edición del Premio Booker Internacional, pues a la final había llegado uno de los libros más comentados del año pasado, “El Volumen del Tiempo I”, la piedra fundacional del totémico proyecto de siete entregas de la danesa Solvej Balle, quien dejó en el camino a “Solenoide”, obra del gran favorito para llevarse el galardón y eterno candidato al Nobel, Mircea Cărtărescu. Y aunque todo parecía dado para un épico mano a mano entre Balle y Hiromi Kawakami, peso pesado del Japón, sucedió lo que nadie...