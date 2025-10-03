Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Pliegue en el tiempo (Opinión)

La historia de un bucle temporal contada por la escritora danesa Solvej Balle fue una de las finalistas del Premio Booker Internacional.

Fuad Gonzalo Chacón
03 de octubre de 2025 - 06:28 p. m.
Tara, la protagonista de esta historia, es forzada a vivir una y otra vez el mismo día.
Foto: Anagrama

Había mucha expectativa alrededor de la última edición del Premio Booker Internacional, pues a la final había llegado uno de los libros más comentados del año pasado, “El Volumen del Tiempo I”, la piedra fundacional del totémico proyecto de siete entregas de la danesa Solvej Balle, quien dejó en el camino a “Solenoide”, obra del gran favorito para llevarse el galardón y eterno candidato al Nobel, Mircea Cărtărescu. Y aunque todo parecía dado para un épico mano a mano entre Balle y Hiromi Kawakami, peso pesado del Japón, sucedió lo que nadie...

Por Fuad Gonzalo Chacón

