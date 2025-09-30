Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Una mirada a “Si no ardemos, cómo iluminar la noche” (Reseña)

La ópera prima de la cineasta costarricense Kim Torres le da un giro sobrenatural al drama alrededor de la violencia de género.

Laura Arias
30 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
"Si no ardemos, cómo iluminar la noche" está protagonizada por Lara Yuja Mora, Teresa Sánchez y Michelle Jones.
"Si no ardemos, cómo iluminar la noche" está protagonizada por Lara Yuja Mora, Teresa Sánchez y Michelle Jones.
Foto: Les films du clan, Animal Tropical Cine y Noche Negra Producciones

En un pueblo merodea la leyenda de una extraña bestia que se alimenta de mujeres. Ya son varias las que han desaparecido. Con frecuencia la comunidad se reúne a orar por ellas, pedir que vuelvan y sostener sus fotos para intentar recordarlas. En un ritual luminoso, como un bálsamo que alivia la angustia, repiten todos al unísono: “La memoria es lo único que nos queda”.

Si no ardemos, cómo iluminar la noche es el primer largometraje de la directora costarricense Kim Torres donde aborda temas como el feminicidio y la violencia basada en...

Por Laura Arias

Conoce más

Temas recomendados:

Si no ardemos, cómo iluminar la noche

Kim Torres

Festival de Cine de San Sebastián

Cine independiente

Violencia de género

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.