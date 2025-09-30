Una mirada a “Si no ardemos, cómo iluminar la noche” (Reseña)

"Si no ardemos, cómo iluminar la noche" está protagonizada por Lara Yuja Mora, Teresa Sánchez y Michelle Jones. Foto: Les films du clan, Animal Tropical Cine y Noche Negra Producciones

En un pueblo merodea la leyenda de una extraña bestia que se alimenta de mujeres. Ya son varias las que han desaparecido. Con frecuencia la comunidad se reúne a orar por ellas, pedir que vuelvan y sostener sus fotos para intentar recordarlas. En un ritual luminoso, como un bálsamo que alivia la angustia, repiten todos al unísono: “La memoria es lo único que nos queda”.

Si no ardemos, cómo iluminar la noche es el primer largometraje de la directora costarricense Kim Torres donde aborda temas como el feminicidio y la violencia basada en...