Una universidad cancela la proyección de un documental crítico con Israel

Escena de la película "Israelism". Foto: Archivo particular

“La primera prioridad de Hunter College es garantizar la seguridad de nuestra comunidad de aprendizaje. Buscamos un diálogo constructivo que evite atacar a estudiantes, profesores o personal por su identidad: la esencia del fanatismo. En el clima actual, tratamos de equilibrar nuestro compromiso con la libertad de expresión y la libertad académica con el peligro de la retórica antisemita y divisiva. (…) Teniendo esto en cuenta, el College ha decidido que no procederá a la proyección de esta película en el campus en estos momentos.”, se lee en un comunicado firmado por Ann Kirschner, presidenta del Hunter College, una universidad pública de Nueva York.

La película a la que se refiere la funcionaria de la institución educativa es Israelism, un documental que narra la historia de dos jóvenes judíos que emprenden un viaje a Israel y Cisjordania. Su estadía en estos lugares, los confrontan con una nueva realidad que se aleja a la que les habían inculcado en Estados Unidos.

Aunque, como sostiene The New York Times, la cinta ha ganado algunos premios y ha sido proyectada en diferentes espacios comunitarios y universitarios, incluso, algunas veces, patrocinados por “departamentos de estudios judíos”, ha recibido críticas que la han catalogado como “antisemita”.

De hecho, en junio, Abraham H. Foxman, exdirector nacional de la Liga Antidifamación, una organización no gubernamental que combate el antisemitismo y el extremismo, lamentó, a través de redes sociales, su participación en la película, calificándola de “antiisraelí y antiestadounidense”.

Foxman no es el único experto que participó en Israelism. Jeremy Ben-Ami, fundador del grupo liberal judío J Street, y Cornel West, candidato a la presidencia de Estados Unidos y defensor de los derechos de los palestinos, también lo hicieron.

La situación parece haberse complicado para la película después del ataque sorpresa lanzado por Hamas a Israel el 7 de octubre. Ante de esa fecha, si bien es cierto que al principio había habido “resistencia” para su exhibición, no se había registrado “ningún problema de seguridad”, como sentenció Daniel J. Chalfen, uno de los productores del documental, para The New York Times.

Tras la ofensiva, la proyección de la cinta fue interrumpida durante aproximadamente 10 días. Luego de ese tiempo, algunos lugares quisieron prolongar la interrupción de su proyección y en otros casos, como el de Grinnell College, optaron por cancelar su exhibición.

Al Grinell College, se suma ahora el Hunter College, a pesar de que se tenía planeado desde junio la proyección de la película. El cambio de decisión quizá pudo estar influenciado por los correos masivos que empezó a recibir, hace algunos días, la directora del departamento de Cine y Medios de Comunicación de la institución, en donde solicitaban cancelar la exhibición de Israelism.

La petición se escaló la semana pasada hasta Facebook, en donde animaron a la gente a enviar otros correos para abogar por la cancelación de la proyección del documental. Al final, lograron su objetivo.

El martes 14 de noviembre, día en que se tenía previsto la proyección de la cinta, que incluía una charla con una de las protagonistas del largometraje y Erin Axelman, una de sus directoras, llegó la decisión de Kirschner de cancelar definitivamente su exhibición, amparada en la seguridad de la universidad y los minutos de tráiler que observó, que le dieron una idea de una cinta con tono “burlón”.

La decisión de la presidenta del Hunter College no fue bien recibida por algunos profesores y el consejo de la institución, que se reunió al día siguiente. La reunión finalizó con una resolución y la exigencia de que Israelism sea proyectada durante este mes. “Se trata de una violación flagrante e ilegítima de la libertad académica necesaria para que los departamentos lleven a cabo sus misiones académicas y las instituciones de enseñanza superior funcionen con integridad”, argumentaron en el escrito, como compartió The New York Times.

70 estudiantes también demostraron su descontento con la determinación de Kirschner. El martes en la noche no hubo proyección de Israelism, pero sí una conversación entre un director y una actriz de la cinta y alumnos del Hunter College.

