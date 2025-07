Fotos de los territorios que la guerra no borró llegan a la Universidad Nacional

Parte de las obras expuestas son producto de talleres con excombatientes realizados entre 2007 y 2009. Foto: Enrique Uribe Botero

Desde hace décadas, con juicio y atención, le he seguido la pista a la obra plástica de Juan Manuel Echavarría y, habiendo visitado esta retrospectiva, quise titular este escrito: “Juan Manuel Echavarría en el edificio de posgrados de la Universidad Nacional”. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que en este lugar no están solo él y su más cercano colaborador, Fernando Grisalez. Los protagonistas de la exposición son Bojayá (en el Medio Atrato), los Montes de María, Puerto Berrío y los esplendorosos paisajes del Caquetá, con sus lugares,...