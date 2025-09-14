“¡¿Usted no sabe quién soy yo?!”: acerca de los síntomas de la estupidez humana

Foto: Getty Images

Las acusaciones de estupidez las soltamos hoy en día con una facilidad asombrosa, todos, desde presidentes hasta el más anónimo de los usuarios de las redes. Es estúpido el que no comparte mis puntos de vista: es incapaz de ver lo que yo veo con toda claridad: que el uribismo acabó con Colombia, o que Petro acabó con Colombia; que son las vacunas las que verdaderamente nos enfermaron porque contenía un chip, que la Tierra es plana.

Desde que leí la sentencia, nunca he podido sacarme de la cabeza la idea de Fernando Savater sobre la estupidez:...