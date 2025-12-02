“Utopías de los años 60’s”: sobre mirar el pasado con los ojos del presente

Ricardo Mosquera fue senador de la República, rector de la Universidad Nacional e incluso llegó a ser parte de la terna de la Corte Suprema de Justicia para ser Procurador, aunque nunca ocupó el cargo. Foto: Cortesía

A Ricardo Mosquera, en su juventud, lo sedujo la idea de una utopía construida a partir de los ideales de la revolución. Aún recuerda vívidamente cuando, durante un encuentro que había organizado con unos compañeros suyos en Neiva, el padre Camilo Torres fue increpado por el entonces congresista conservador Felio Andrade Manrique por ser un hombre que predicaba la revolución de la mano con los valores cristianos.

El grupo, lejos de querer disipar el altercado, organizó un debate público entre los dos y Mosquera, entonces ya fascinado por los...