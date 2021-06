Valles-T: “Es hora de que Colombia se gane el mundial de freestyle”

Camilo Ballesteros (Valles-T), actual subcampeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos, será uno de los jueces de la final nacional de la competencia que se disputará el próximo 31 de octubre en Bogotá. Ese día 16 raperos se disputarán el título y el derecho a acompañarlo y representar a Colombia en el mundial de la especialidad.

Hace un año en Madrid, España, el freestyler colombiano, Camilo Ballesteros (Valles-T) logró el subcampeonato mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos. Haber logrado ese lugar en el podio le otorgó el cupo directo para la final internacional de este año. Estará en ese escenario por tercera vez consecutiva. En 2018, en Buenos Aires, logró el tercer puesto.

El próximo 31 de octubre. en la final nacional de la competencia, el caleño formará parte del equipo de jurados que evaluará el desempeño de los 16 MC' que estarán en el escenario del Movistar Arena en Bogotá. Este año, por cuenta de la pandemia, el evento se llevará a cabo sin la presencia de público. Le invitamos a leer: Valles-T: "Es hora de Colombia se gane el mundial de freestyle

¿Qué ha cambiado desde que logró el subcampeonato mundial?

He tratado de estar lo más natural posible y de conservar la esencia. Ahora siento que tengo más facilidad de hacer las cosas. De encaminar proyectos y cumplirlos a corto plazo. Gracias a Dios con mi mamá hemos creado un equipo muy bonito de trabajo eso me ha aportado aprendizajes y madurez.

Hablemos de su entrenamiento…

Entreno todos los días en una terraza con mi parlante y mucha disciplina. Escribo palabras que se me van ocurriendo y trato de improvisar un hilo conductivo entre palabra y palabra. Juego con las palabras y su terminación. Me gusta jugar con el lenguaje y las diferentes formas en las que se presenta. También hago mucho ejercicio y mientras lo hago, tiro unas líricas para aguantar y mejorar la respiración.

¿Cuál es la visión que tiene el circuito internacional sobre el freestyle que se hace en Colombia?

Todo está en la actitud de cada rapero. No hay que agachar la cabeza solo porque Colombia no está muy presente en el circuito o porque aquí no se hacen eventos grandes durante el año. Eso no significa que los competidores colombianos no se puedan destacar.

Lo único que he logrado es que todos miren para Colombia y sepan que lo que sale de acá es de calidad. A fuera ya saben que hay que tener cuidado con el nivel del freestyler colombiano. Una muestra de eso es lo que hizo Carpediem. Pocos lo conocían y quedaron sorprendidos con lo que hizo en Madrid.

¿Cómo ve el nivel de la Final Nacional que se disputará el 31 de octubre?

Lo veo sabroso. Habrá de todo un poco. Antes eran de ocho paisas, siete bogotanos y uno de Cali, que era yo. Ahora vienen de todo lado y todos son muy representativos de su territorio. Será una muestra de esa riqueza cultural que hay en Colombia.

¿Afectará la ausencia de público?

Pues en vista de la situación, está bien que por un tiempo las batallas sean así sin público, porque ya de rapero a rapero puede rapear otras cosas y no se está tan pendiente de las rimas construidas para que la gente grite. Esa situación hace que suba el nivel.

Eso sí, hay que decir que el público hace falta. Se necesita la gente gritando y transmitiendo la energía, pero por el momento también está bien la dinámica y sirve para dejar al descubierto a los que solo necesitan de recursos populistas para avanzar en las batallas.

¿Qué le va a decir al nuevo campeón nacional cuando le cuelgue la medalla?

Bienvenido o bienvenida al circuito. Vamos a donde sea que nos toque ir por ese cinturón porque ya es hora de que Colombia se lo traiga.

*Redacción Cultura con información de Red Bull Batalla de los Gallos