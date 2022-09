“Vamos a ser diferentes”, la promesa que hizo hace diez años Blu Radio

Néstor Morales es el director de "Mañanas Blu", programa de Blu Radio. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos

Hace diez años, a las 6:00 a.m., Blu Radio realizaba su primera emisión de forma oficial. “Vamos a ser diferentes, les prometo que vamos a intentarlo con firmeza. Vamos a ser rigurosos, serenos, prudentes, pero contundentes. No vamos a ser jueces, no vamos a ser inquisidores. No vamos más que ser periodistas”, fueron algunas de las palabras que pronunció Néstor Morales con respecto a esta nueva propuesta radial.

Aquel día realmente había sido la materialización de una idea que ya había pasado por un proceso de prueba desde hacía dos meses, porque la primera emisión en realidad había sido el 1 de julio de 2012, pero bajo otro formato: su programación se centraba en música en inglés, con una interrupción a las 7:00 p.m. para la emisión de Noticias Caracol. En sus inicios funcionaba bajo la frecuencia de Melodía FM Estéreo, pero en Bogotá, a partir de noviembre de 2015, pasó a ser sintonizada por medio de 89.9 FM.

En la actualidad, Blu Radio es “la segunda emisora hablada más escuchada en Colombia”, de acuerdo con Noticias Caracol. Como cadena de radio cuenta con distintos programas de noticia y de opinión, dentro de los que sobresale Voz Populi, En Blu Jeans y Mañanas Blu, entre otros. De hecho, este último es el encargado lo lunes de iniciar a las 4:00 a.m. su programación diaria. Programación que, de lunes a viernes, finaliza a la 1:00 a.m.

Le invitamos a leer: El Instituto Caro y Cuervo: ochenta años siendo la “casa de las palabras”

Sus programas abordan temáticas relacionadas con fútbol, actualidad en Colombia y en el mundo, economía, tecnología, viajes y turismo, automóviles, e incluso cuenta con su propio Talk Show radial: Bla Bla Blu.

Hoy, Blu Radio no solo se puede escuchar en Bogotá, sino también en Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Villavicencio, Bucaramanga, Boyacá y el Eje Cafetero.

Blu es más que una cadena de radio, porque tiene su propio portal de noticias escritas, en donde se puede encontrar actualidad de Bogotá, Antioquia, Pacífico, nacional, Caribe y Santanderes.

Le recomendamos leer: García Márquez y el singular homenaje en vidrio que recibió en Colombia

Por sus micrófonos han pasado personalidades como Juan Roberto Vargas, Javier Hernández, Mabel Lara, Héctor Riveros, Álvaro Forero, Alberto Linero, Felipe Zuleta y Néstor Morales. En la actualidad, algunos de ellos, como estos cinco últimos, aún forman parte del equipo de Blu Radio.

El presidente Gustavo Petro aprovechó esta fecha para enviarle, a través de Twitter, un saludo a Blu Radio por su cumpleaños. “Que sean muchos años más de una prensa libre, protegida y comprometida con informar a todos los colombianos y colombianas”.

¡Un saludo cordial a @BluRadioCo por sus 10 años! Que sean muchos años más de una prensa libre, protegida y comprometida con informar a todos los colombianos y colombianas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2022

Por su parte, la cadena radial aprovechó su décimo aniversario para enviar un mensaje de concientización ambiental.