Veinte años sin el Premio Nobel de Literatura Naguib Mahfuz: lea uno de sus cuentos

Estatua de Naguib Mahfuz en la Plaza de la Esfinge, en Giza, Egipto. Mahfuz fue un escritor, columnista, dramaturgo y guionista de cine egipcio. En 1988 ganó el Premio Nobel de Literatura, siendo el primer árabe en recibirlo. Nació el 11 de diciembre de 1911 en El Cairo, Egipto, y murió en esa ciudad el 30 de agosto de 2006. Pasó a la historia de la literatura por obras como “El callejón de los milagros”, “El ladrón y los perros”, “Café Karnak”, “Akhenatón”, “Las noches de las mil y una noches” y “La maldición de Ra”. Foto: Wikicommons

El drogado y la bomba

La calle no parece la misma ni tampoco el mundo. La gente siempre tiene mucha prisa, las aceras están abarrotadas y hay en la calle un movimiento continuo. Los soldados lanzan miradas arrogantes por debajo de las viseras de sus gorras. ¿Qué sucede? Cada vez que deseaba fijar sus recuerdos, estos volaban como el polvo en un huracán. Lo único que recordaba era que había ido a la tienda de su amigo Muhsin el planchador. Amm Muhsin, ¿dónde estás? El camino no tenía fin, era como si caminara hacia la luna. El hombre se...