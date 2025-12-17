Logo El Espectador
El Magazín Cultural
R. H. Moreno-Durán: crítico implacable

Hace veinte años murió R. H. Moreno-Durán (Tunja, 1946-Bogotá, 2005), y aún se siente su vacío en nuestro mundo intelectual. De conversación erudita salpimentada de risa e ironía, escritura conversacional con juegos de palabras en sus cuentos y novelas, y agudeza para cuestionar literatura, historia, cultura, política y sociedad, se recuerda su fluidez verbal al relacionarse con escritores de distintas latitudes. 

Luz Mary Giraldo
17 de diciembre de 2025 - 09:58 p. m.
R.H. Moreno Durán escribó más de 20 libros en sus 70 años de vida.
Foto: rhdigital.uniandes.edu.co

Supe de él a comienzos de la década de los ochenta, cuando empecé a enfocarme en los narradores que se deslindaban del boom latinoamericano con temáticas y estructuras que le daban nuevo aire a la ficción. Aparecían las primeras obras de Óscar Collazos, Luis Fayad, Darío Ruiz Gómez, Nicolás Suescún, Germán Espinosa, Fanny Buitrago, Helena Araújo, Marvel Moreno, Roberto Burgos Cantor, Rodrigo Parra Sandoval, Fernando Cruz Kronfly, Arturo Alape, Jorge Eliécer y Carlos Orlando Pardo, y otros.

R. H. vivía en Barcelona y sus libros no...

Por Luz Mary Giraldo

