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Verónica Cardona López: la magia que transformó el duelo en su propio jardín

La autora de No me pises las flores conversa sobre el duelo, la transformación de la familia tras una pérdida, la memoria y el proceso creativo que dio origen a un libro construido desde la escritura y la ilustración.

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Camila Melo Parra
25 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
"Yo creo que después de un duelo tiene que haber un renacimiento. Después de una muerte se tiene que ver la luz", dijo Cardona durante la entrevista sobre su más reciente libro "No me pises las flores".
"Yo creo que después de un duelo tiene que haber un renacimiento. Después de una muerte se tiene que ver la luz", dijo Cardona durante la entrevista sobre su más reciente libro "No me pises las flores".
Foto: Archivo partícular

“Pero ¿a qué le puedes temer

si adonde vayas habrá una flor

esperándote siempre?“.

—Daniel Montoya

“No me pises las flores”, una de las frases que más repetía la madre de la autora, se convirtió en un legado para transformar la herida de la pérdida en una propuesta estética teñida de azul y memoria. En esta entrevista, Verónica Cardona López habla de las familias que cambian tras la pérdida, del valor de los pequeños rituales y de cómo, a través de ellos, hizo florecer su propio jardín.

Llegan los primeros rayos de luz...

Por Camila Melo Parra

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