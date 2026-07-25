Verónica Cardona López: la magia que transformó el duelo en su propio jardín

"Yo creo que después de un duelo tiene que haber un renacimiento. Después de una muerte se tiene que ver la luz", dijo Cardona durante la entrevista sobre su más reciente libro "No me pises las flores". Foto: Archivo partícular

“Pero ¿a qué le puedes temer

si adonde vayas habrá una flor

esperándote siempre?“.

—Daniel Montoya

“No me pises las flores”, una de las frases que más repetía la madre de la autora, se convirtió en un legado para transformar la herida de la pérdida en una propuesta estética teñida de azul y memoria. En esta entrevista, Verónica Cardona López habla de las familias que cambian tras la pérdida, del valor de los pequeños rituales y de cómo, a través de ellos, hizo florecer su propio jardín.

Llegan los primeros rayos de luz...