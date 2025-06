Una mariposa de los Montes de María

El festival Festimaría 2025 se celebró entre el 13 y 14 de junio de 2025. Foto: Viviana Velásque

Yo venía con mi hermanito. Él tenía cuatro años y yo, 13. Cuando vi a mi papá amarrado por unos hombres, me abrió los ojos así, grandes, y ahí dije: “Lo van a matar”. Me metí a mi hermanito entre las piernas y traté de escondernos. “No, ahí están mis hijos”, les dijo él a esos tipos cuando nos vio, pero me sacaron de donde estaba y me dijeron: “Para que veas cómo se mata a un sapo”.

***

Cada vez que se escuchan voladores en Córdoba Tetón, Catalina* entra en pánico. Así lo dice: quedó traumatizada por el asesinato de su papá y por el de otros...