“Viaje al amor brujo”, la obra que revive una vieja leyenda gitana, llega al Teatro Mayor

"Viaje al amor brujo” se presentará del 2 al 5 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: Ballet Español de la Comunidad de Madrid

Los celos pueden llegar a ser una fuerza más grande que la muerte, o al menos esa es la premisa que explora una de las obras más destacadas de esta edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV). “Viaje al amor brujo” aborda la historia contada hace ya más de un siglo por el compositor español Manuel de Falla, quien utilizó una vieja leyenda gitana de una mujer que huye del fantasma de un marido posesivo para construir esta pieza que ha sido reconocida como una de las más destacadas de la música española.

Entre el 2 y el 5 de abril,...