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“Viaje al amor brujo”, la obra que revive una vieja leyenda gitana, llega al Teatro Mayor

En el marco del Festival Internacional de Artes Vivas, el Ballet español de la Comunidad de Madrid trae a Bogotá una producción que rinde homenaje a Manuel de Falla, uno de los más grandes compositores de la música de España.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
31 de marzo de 2026 - 12:42 a. m.
"Viaje al amor brujo” se presentará del 2 al 5 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
"Viaje al amor brujo” se presentará del 2 al 5 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
Foto: Ballet Español de la Comunidad de Madrid

Los celos pueden llegar a ser una fuerza más grande que la muerte, o al menos esa es la premisa que explora una de las obras más destacadas de esta edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV). “Viaje al amor brujo” aborda la historia contada hace ya más de un siglo por el compositor español Manuel de Falla, quien utilizó una vieja leyenda gitana de una mujer que huye del fantasma de un marido posesivo para construir esta pieza que ha sido reconocida como una de las más destacadas de la música española.

Entre el 2 y el 5 de abril,...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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