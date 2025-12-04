Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Víctor Cabezas Albán: “Débora Arango fue una cronista con pinceles”

A propósito de los 20 años de la muerte de una de las artistas más importantes de nuestro país, publicamos esta conversación con el autor del libro “Débora Arango de perfil. Su vida, su obra y su tiempo” (Planeta, 2025).

Andrés Osorio Guillott
04 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
Se interesó por medios como el óleo, los frescos, la escultura y cerámicas. Aunque durante el siglo XX su obra fue censurada y criticada, Arango siguió adelante y en 1986 donó 233 de sus obras al Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy es considerada como una de las figuras más importantes de la historia del arte en Colombia.
Foto: Luis Benavides/EE

Dice Víctor Cabezas Albán en el libro Débora Arango: de perfil. Su vida, su obra y su tiempo: “Llené las páginas en blanco de este libro con un temor constante por mi falta de competencias como historiador del arte”. ¿Por qué aventurarse entonces a escribir una obra de 198 páginas que cuente la historia de una de las artistas plásticas más importantes de nuestro país?

“Creo que es primero una auténtica curiosidad: ese es el motor de los narradores y de los periodistas: uno no tiene justificación para su curiosidad. A veces hay solo cosas,...

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
