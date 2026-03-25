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Víctor Serge, Stalin y Trotsky (Políticamente artistas XIV)

Admiraba a León Trotsky, de quien dijo que su presencia le daba confianza al hombre, pero como él lo escribió, no le tenía cariño, y despreciaba a Stalin, a quien describió como un hombre sin luz, mediocre y con complejos de inferioridad tan profundos que lo llevaron a matar en vez de tratar de dialogar y comprender.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
26 de marzo de 2026 - 12:08 a. m.
Víctor Serge nació en Bruselas el 30 de diciembre de 1890.
Víctor Serge nació en Bruselas el 30 de diciembre de 1890.
Foto: Wikimedia

Varios meses antes de la Revolución de Octubre ya en Rusia imperaban el hambre y la indignación. Los pobres más pobres fueron los que se aliaron con Lenin cuando llegó de Suiza para tomar el poder. A fin de cuentas, eran los más, y los que menos tenían que perder. Cuando Víctor Serge entró en Petrogrado, escribió que “entrábamos en un mundo mortalmente helado. Era la Capital del Frío, del Hambre, del Odio y de la Tenacidad. Recibíamos en un Centro de Acogida mínimas raciones de pan negro y de pescado seco. Ninguno de nosotros había conocido...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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