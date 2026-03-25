Víctor Serge, Stalin y Trotsky (Políticamente artistas XIV)

Víctor Serge nació en Bruselas el 30 de diciembre de 1890. Foto: Wikimedia

Varios meses antes de la Revolución de Octubre ya en Rusia imperaban el hambre y la indignación. Los pobres más pobres fueron los que se aliaron con Lenin cuando llegó de Suiza para tomar el poder. A fin de cuentas, eran los más, y los que menos tenían que perder. Cuando Víctor Serge entró en Petrogrado, escribió que “entrábamos en un mundo mortalmente helado. Era la Capital del Frío, del Hambre, del Odio y de la Tenacidad. Recibíamos en un Centro de Acogida mínimas raciones de pan negro y de pescado seco. Ninguno de nosotros había conocido...