Vicuña y Pedrosa, los dos latinoamericanos “más poderosos” en 2022

“Si los políticos fueran personas decentes deberían leer poesía”, afirma Cecilia Vicuña. Foto: EFE - Francisco Guasco

Era 1949, el año en el que a un médico llamado Richard Gainsborough se le ocurrió lanzar un periódico quincenal: Arts News and Review. Su propósito era, según lo declararon en su editorial de 1954, “estimular la crítica de arte contemporáneo, dar a pintores y escritores un espacio que no encontrarían en ningún otro sitio, y esforzarse por presentar una imagen equilibrada y completa del arte vivo en la Gran Bretaña del siglo XX”. Dos años después pasó a llamarse Arts Review, pero el gran cambio se dio en 1993, pues no solo se convirtió en una revista mensual, sino que adoptó un estilo más irreverente y juvenil, dándole protagonismo en su portada a los artistas británicos Gilbert & George, conocidos por ser esculturas vivientes, por ser ellos mismos obras de artes.