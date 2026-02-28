“Vida de Leonardo”, de Carlo Vecce | Fragmentos de lectura

Cubierta de la biografía de Leonardo da Vinci, escrita por Carlo Vecce. Foto: Archivo Particular

Esta biografía escrita por el académico italiano Carlo Vecce fue publicada en 2024 y narra la historia de Leonardo da Vinci, recopilando datos y relatos de la vida de uno de los artistas más conocidos del Renacimiento. Vecce, además, añade la vez del artista dentro de su texto, ofreciendo una visión más amplia dentro de la larga lista bibliográfica sobre Leonardo da Vinci.

“En la inmensa bibliografía mundial sobre Leonardo, faltaba una biografía definitiva sobre el genio de Da Vinci. Carlo Vecce colma esta laguna ofreciendo al lector el retrato más completo a través de descubrimientos inéditos, de nuevas perspectivas sobre su obra y de la voz de aquellos que le conocieron. Sus contemporáneos tienen aquí vida y sangre, y sus recuerdos trazan a través de los siglos el retrato más polifacético y más íntimo jamás escrito sobre la vida de Leonardo, marcada por la borrascosa relación con su padre, por sus amores secretos y sus dificultades para acceder a un mundo del arte al que le costó adaptarse”, se lee en la sinopsis.

Caterina. La suya es la historia de la mujer que, siendo la última en la tierra, dio a luz al mayor genio de la humanidad.

Para quienes no están siquiera considerados como seres humanos, el origen familiar no importa en absoluto.

Nadie se preocupa en exceso por si tiene alma o su propio mundo interior de sentimientos, dolores, esperanzas, sueños.

El dibujo es el medio que se inventa Leonardo para recuperar la relación con la realidad y el mundo que lo rodea.

No basta que el maestro sea bueno: también debe gozar de una moral intachable y no atentar contra la virtud de sus alumnos.

Es posible que ese extraordinario desarrollo de la imaginación no sea otra cosa que la proyección de su enorme e irreprimible deseo de libertad.

La pintura está cada vez más cerca de la ciencia, y aspira a convertirse en una forma de conocimiento de la realidad más que de su representación.

La fisonomía le enseña que siempre existe una correspondencia entre el alma y la máscara que la cubre.

Al mostrarse demasiado solitario, se corre el riesgo de ser tachado de loco, abstracto, extravagante.

En lo más profundo de su corazón, Leonardo sabe que está solo, terriblemente solo, en esta tierra.

La belleza, no es más que el ornamento externo de la virtud interna.

El tiempo de los hombres, en su condición de tiempo de la vida y medio de orientación en el mundo social, sigue anclado a una percepción orgánica, a una conciencia individual y colectiva.

Es precisamente en los momentos de crisis y de soledad cuando siente la necesidad de escribir los nombres de las personas que conoce, como para evocar su presencia.

La perspectiva que guiaba a Leonardo no era la de completar o perfeccionar, sino simplemente la de crear y especular.

Como artista tiene la percepción cada vez mayor de haber logrado ver cosas que otros no ven, y de ser capaz de representarlas como a los demás les resultaría imposible.

Leonardo parece intuir que en la base de la inmensa máquina del mundo no hay nada más que el vacío, la nada.

Con realismo desencantado, Leonardo ve la red de relaciones de poder tal como es en realidad: una estructura piramidal y elitista.

Como siempre, registrar una fecha no es para él un hecho baladí: es un signo del tiempo.

