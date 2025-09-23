Villa Adelaida renace como Casa del Tejido Nacional tras extinción de dominio en Bogotá

La casona Villa Adelaida se encuentra ubicada en la carrera 7 #70#40. Foto: Ministerio de las Culturas

La casa Villa Adelaida pasó de la extinción de dominio a convertirse en un espacio cultural y para las artes llamado Casa del Tejido Nacional - Casa Raíz. La apertura se dará tras la entrega del predio por parte de la Sociedad de Activos Especiales.

“Se trata de un acto histórico de recuperación patrimonial y cultural que transforma un bien que estuvo en proceso de extinción de dominio en un espacio vivo para la creación, el arte y la memoria colectiva. La nueva Casa Raíz será un centro de creatividad artística y cultural que conectará dinámicas barriales, locales, nacionales e internacionales, generando un punto de encuentro entre la comunidad, el país y el mundo”, se lee en un comunicado de prensa.

Villa Adelaida, construida entre 1920 y 1921 por el arquitecto Pablo de la Cruz a petición de Agustín Nieto Caballero, fue reconocida como una cita arquitectónica del siglo XX. En 2001 fue declarada Bien de Interés Cultural. La historia de esta casa ha pasado por varios litigios judiciales, años de abandono y su inclusión en procesos de extinción de dominio. Por esta razón, no se pudieron llevar a cabo diferentes proyectos, desde comerciales, hasta culturales, que no prosperaron.

Tras años en estos procesos, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la extinción de dominio y la SAE entregó el predio al ministerio. De esta manera, se logró que la casa renaciera para convertirse en Casa Raíz. Entre los planes para este espacio se encuentran residencias artísticas, exposiciones de arte visual y multimedia, diálogos interculturales, un programa educativo, y talleres de tejido, danza, teatro y música, “que recuperen saberes tradicionales y los combinen con prácticas contemporáneas”, se lee en el comunicado.

“Donde antes hubo silencio y abandono, hoy florece un espacio para el arte, la memoria y el encuentro. Esta casa, que estuvo en riesgo de perderse, será desde ahora una raíz viva de nuestra diversidad cultural. Gobernar es tejer en comunidad, y Casa Raíz simboliza justamente eso: un tejido colectivo que une lo local con lo global, lo barrial con lo nacional, para demostrar que la cultura es presente y futuro”, aseguró la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.