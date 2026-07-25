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Viña Machado: “Yo defiendo mi soledad porque la disfruto” | El refugio de los tocados

La actriz y autora de “La calma del volcán” eligió el poema “Hablo de tu soledad”, de Mario Benedetti, para conversar sobre el amor, la infancia, la escritura, las expectativas de pareja y la tranquilidad que encuentra en estar consigo misma.

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Laura Camila Arévalo Domínguez y Jessica Angulo
25 de julio de 2026 - 11:15 p. m.
Virginia María Machado, más conocida como Viña Machado, es una modelo y actriz de televisión colombiana.
Virginia María Machado, más conocida como Viña Machado, es una modelo y actriz de televisión colombiana.
Foto: Ilustración Carlos Cortés
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La invitada de este episodio es Viña Machado.

Durante casi tres décadas ha desarrollado una carrera en el modelaje, la televisión y el cine. Muchos la conocieron primero por sus personajes en producciones como La esclava blanca, Enfermeras o, más recientemente, por su interpretación de Pilar Ternera en la adaptación de Cien años de soledad.

Ahora presenta una faceta distinta con La calma del volcán, un poemario que reúne textos escritos a lo largo de más de veinte años y que marca su debut como autora.

Pero este episodio no parte de ese libro. Parte de una lectura. Viña eligió Hablo de tu soledad, de Mario Benedetti, uno de los poetas más leídos de la lengua española y una de las voces fundamentales de la llamada Generación del 45 en Uruguay. Su obra convirtió asuntos como el amor, la intimidad, el exilio, la vida cotidiana y la memoria en una conversación con millones de lectores en Hispanoamérica.

A partir de ese poema y de algunos textos de La calma del volcán, conversamos sobre las preguntas que atraviesan la escritura de Machado.

Hablamos de las raíces caribeñas con las que creció, de la manera en que entiende el amor y la vida en pareja, de la maternidad, de la soledad y de por qué, después de tantos años escribiendo en privado, decidió publicar por primera vez.

Ese recorrido también permite entender cómo dialogan las lecturas que la han acompañado durante años con los poemas que hoy decide compartir con sus lectores.

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com

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