“Who wants to live forever”, una canción inmortal

"Who wants to live forever" hace parte del álbum "A kind of magic" de la banda Queen.

Queen estaba en el apogeo de su fama, canciones como “Crazy Little Thing Called Love”, “Another One Bites the Dust”, “Under Pressure”, “Radio Ga Ga” y “I Want to Break Free” se habían convertido en algunas de las piezas más escuchadas del momento. Pero, a pesar de que estaban en su mejor momento, internamente la historia era diferente. Cuando los cuatro integrantes de la banda, Freddie Mercury, John Deacon, Brian May y Roger Taylor, regresaron al estudio para grabar su álbum “A kind of magic” la relación entre ellos no estaba en los mejores términos.

