William Shakespeare, Amanda Gorman y más, entre la neblina de la censura

El libro de la escritora Rio Cortez, "The ABCs of black history" fue retirado de las bibliotecas del condado de Miami-Dade en mayo de este año.EFE/Antoni Belchi Foto: EFE - Antoni Belchi

Shakespeare es el más reciente autor censurado en el estado de la Florida, EE. UU. Bajo la nueva ley del gobernador Ron DeSantis, varios referentes culturales han sido restringidos, como el David de Miguel Ángel, el poema The hill we climb, de Amanda Gorman, y el libro infantil And Tango makes three. Estudiantes y profesores se han pronunciado frente a la decisión de las escuelas de cumplir con la norma y prohibir las obras de estos artistas.