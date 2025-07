Woody Allen publicará en septiembre su primera novela con editorial independiente

El director neoyorquino Woody Allen durante la presentación de su película, "Golpe de suerte" en 2023. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

El director neoyorquino Woody Allen, cuya vida ha estado marcada por la controversia, publicará en septiembre su primera novela con la editorial independiente Swift Press.

El libro, que se titulará “What’s with Baum?”, trata sobre “Un periodista judío de mediana edad convertido en novelista y dramaturgo, consumido por la ansiedad ante todo lo que existe bajo el sol, sus rimbombantes libros filosóficos reciben críticas tibias y su prestigiosa editorial neoyorquina lo ha abandonado. Su tercer matrimonio está en crisis y sospecha que su atractivo y exitoso hermano menor podría haber seducido a su esposa, educada en Harvard. Le incomoda la estrecha relación que ella mantiene con su hijo, un autor de mayor éxito que él, y sospecha de su cercanía con su vecino de Connecticut. Y en un momento de irracionalidad, ha intentado besar impulsivamente a una joven y guapa periodista durante una entrevista que ella está a punto de hacer pública”, se lee en la sinopsis de Simon & Schuster.

De acuerdo con el diario The Guardian, desde 1970 Allen ha publicado múltiples ensayos e historias cortas, al igual que un libro de memorias titulado “A propósito de nada” en 2020. Este libro originalmente iba a ser publicado por la editorial Hachette. Sin embargo, no sucedió por una protesta masiva de los trabajadores de la editorial luego de que se conocieran acusaciones de que Allen había abusado sexualmente de su hija Dylan Farrow en la década de los 90. Las investigaciones realizadas al momento de las denuncias no llevaron a la imputación de cargos. Al final el texto fue publicado por la editorial Arcade.

De acuerdo con Swift Press, “What’s with Baum?” es “un retrato de un intelectual paralizado por preocupaciones neuróticas sobre la futilidad y el vacío de la vida”.

Para Mark Richards, editor de Swift Press, el libro de Allen “es todo lo que podríamos haber esperado: divertido, inteligente, apasionante y maravillosamente humano. Woody Allen puede haber esperado casi 90 años antes de escribir una novela, pero la espera ha valido la pena”.