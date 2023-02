Y dejaron de ser “Los reyes del mundo”

Andrés Castañeda fue parte del elenco principal de la película colombiana “Los reyes del mundo”, que ganó la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Foto: Gustavo Torrijos

Llegó un momento en el que Andrés Castañeda no pudo conseguir más dinero y lo amenazaron de muerte. Se fue durante una madrugada con lo que le cupo en una maleta. Días antes se publicó un video en el que él aparece y que desató una polémica, pero ya no está en redes sociales, se despublicó, no existe. Lo que sí podría confirmarse, por lo menos por testimonio del mismo Castañeda, es que sigue sosteniendo lo que dijo allí: que después de rodar “Los reyes del mundo” regresó a su pueblo, una vereda de Yarumal, Antioquia, con el anhelo de mostrar su película y comenzar una nueva vida, pero que pasó todo lo contrario: grupos armados ilegales comenzaron a pedirle dinero con el argumento de que ahora sí tenía con qué pagar. Las sumas subieron y subieron y subieron. No pudo pagar más.

Cuando todo esto se supo, o mejor dicho, cuando el video comenzó a tener varias visitas, algunas personas comenzaron a reclamar: “Si no puedes hacer que la vida de estas personas cambie, sino que, por el contrario, a raíz de ello empeore, cuál es el sentido de tu ‘intervención’”, dijo la usuaria de Twitter @pastranaa_, llamada Amanda (no figuran apellidos). Otra usuaria, @anesiu, opinó: “La película se había podido hacer con actores profesionales, no ‘naturales’. Trabajar con personas vulnerables requiere un mínimo de ética. Laura Mora y la producción de la película no tienen que sustituir al Estado, pero no les sobraba una capacitación en acción sin daño”.

Y así otros tantos comentarios que comenzaron a reclamar acciones concretas de Laura Mora, directora de la película, con respecto a la nueva circunstancia de Castañeda, quien sobre ella solo señaló que se sentía “abandonado”.

Sus argumentos tienen que ver con una llamada que realizó al equipo de la película para pedir auxilio, pero no contó cuál fue la respuesta. Solo usó esa palabra.

Otras personas opinan que, por el contrario, de las dos usuarias ya citadas, Laura Mora ofreció un trabajo y que su responsabilidad se limita a la de dirigir la película.

Víctor Gaviria, entre otras razones, comenzó a ser reconocido por su elección de trabajar con actores naturales. El caso más recordado es el de “La vendedora de rosas”, con Lady Tabares, quien protagonizó la película y fue condenada a 26 años de prisión por el asesinato de un hombre al que quiso robar. Con Giovanni Quiroz, actor natural que interpretó a “El Zarco” en la misma película, tuvo una conversación sobre el desenlace de su personaje, que inicialmente era distinto al que se decidió al final: “Cuando íbamos a terminar de rodar, ‘El Zarco’ me dijo: ‘Víctor, usted tiene que cambiar el guion, usted me tiene que matar en la película. Si yo salgo vivo, me matan, porque van a pensar que esto es real’. Y así lo hice”, contó Gaviria.

El director de cine paisa cree que la responsabilidad de Laura Mora es como directora. “Ella hizo lo que tenía que hacer, que era dirigirlos, y eso lo hizo muy bien, pero es que eso incluye un trabajo de acompañamiento, de cercanía y de advertencia”, agregó. Para el director, esta polémica es una consecuencia del imaginario que ha promovido Hollywood sobre el cine: una especie de salvación con dinero, sexo y fama. “El cine existe fuera de Hollywood y retrata la vida, que es durísima. El cine que experimenta, que busca, no salva a nadie de su vida, mucho menos a los actores naturales. Les da herramientas, claro. Es que el cine siempre nos sirve, pero no nos salva. No tiene esa función. Además, ‘Los reyes del mundo’ no es sobre la vida de ellos, es una ficción”, concluyó el director, que también opinó que Castañeda debería “estar agradecido”.

El punto que mencionó Gaviria sobre el género o la intención de la película importa. Al comienzo de este artículo se mencionó a una de las usuarias que criticó a Mora, argumentando que tuvo que tener en cuenta un concepto llamado “acción sin daño” para trabajar con jóvenes vulnerables. M. García, psicóloga con experiencia con población vulnerable, explicó que este es un término de la psicología social que adoptó el Gobierno colombiano durante el Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas para abordar a las víctimas de conflicto armado y a todas los actores de la guerra. “Se ayudan a sanar síntomas de un malestar psicosocial, pero que no responden a una patología genética o a una enfermedad, sino a una enfermedad social. La acción sin daño es fundamental debido a que se tienen en cuenta procesos que no dañen, que no revictimicen, que no generen más heridas o profundicen las que ya existen, pero para el caso de ‘Los reyes del mundo’, no creo que este concepto aplique: la película no tiene fines de reparación, su historia es una ficción”.

Lo que sí cree que se tuvo que hacer fue un estudio para intentar medir riesgos y acompañar el proceso de rodaje de estos jóvenes, que fueron elegidos después de un proceso de casting, pero en medio de sus contextos cotidianos. El guion no se basó en las vidas de los actores, pero sí fueron elegidos por características muy precisas que se ajustaban a lo que se esperaba de estos personajes.

En un comunicado oficial que publicó el equipo de rodaje de la película se confirmó que, efectivamente, este proceso sí se llevó a cabo: “Además del acompañamiento que se les hizo durante el rodaje de parte de todo el equipo de producción, contratamos un apoyo psicosocial en cabeza de una trabajadora social experta en temas de juventud y quien estuvo vinculada 12 años al sistema de responsabilidad para adolescentes. Con ella establecimos un plan de apoyo que incluía visitas a las locaciones para entrar en contacto con los chicos, solucionar conflictos y abrir espacios de diálogo con cada uno. Con su apoyo tuvimos además una reunión grupal con los chicos antes de recibir el pago total de sus honorarios, con el fin de asesorarlos para no malgastar el dinero y darles algunas ideas para proyectos cercanos o futuros”.

Laura Mora dijo que quitarles la idea del falso estrellato para ella siempre fue vital. “Tuvimos una conversación en la que les dije que íbamos a hacer una película, y que si le va bien, habría un despliegue mediático, pero al final todos volvíamos a nuestras casas con nuestros problemas. Es que soy consciente de que el cine no tiene la capacidad de cambiar la realidad en ese sentido, sobre todo en este país, que para tanta, tanta gente, es tan dura”.

Aseguró que siempre fue muy honesta, que se preocupó por mantenerlos siempre sobre la tierra y que sí hubo un asunto para el que se comprometió de por vida: “Ser siempre su amiga. Que sepan que cuando tengan un problema podrán acudir a mí, y que seguramente no tendré la solución, pero podré escucharlos e intentar buscarla”.

Andrés Castañeda habló para El Espectador sobre el video que desató la discusión y su nueva realidad: “Cómo me van a subir al cielo para tirarme así al infierno”, fue la única frase que autorizó publicar.