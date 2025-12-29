Ya no se entrena a Magikarp: de la economía del esfuerzo a la gratificación instantánea

Imagen del videojuego "Leyendas Pokemón: Z-A". Foto: EFE - -

Pokémon solía ser un videojuego de paciencia, estrategia y repetición. No bastaba con entrenar un solo pokémon. Era necesario arriesgarse a sacar a tu pokémon débil, aunque fuera un par de turnos, para enfrentarlo a uno más fuerte y que ganara experiencia. Era necesario tener varios pokémon fuertes y de distinto tipo para ganarle a los rivales, en especial a los maestros de gimnasio. Ser un entrenador pokémon era un ejercicio de “grindeo” continuo. Para tener un Gyarados, primero tenías que lidiar con un Magikarp y su único “ataque”: Splash....