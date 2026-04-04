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“Lo más desastroso es la desidia”: Yannai Kadamani cuestiona frenos a la Ley de Cultura

La ministra de las Culturas habló de las ausencias, dilaciones y la falta de interés en debatir el proyecto de actualización de la Ley General de Cultura.

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Laura Camila Arévalo Domínguez
Laura Camila Arévalo Domínguez
04 de abril de 2026 - 11:00 p. m.
Yannai Kadamani Fonrodona se posesionó como ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes el 27 de febrero de 2024. Asumió el cargo en reemplazo de Juan David Correa.
Yannai Kadamani Fonrodona se posesionó como ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes el 27 de febrero de 2024. Asumió el cargo en reemplazo de Juan David Correa.
Foto: El Espectador - José Vargas

El representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca dijo que, junto con el Ministerio de Cultura, decidieron aplazar el debate porque había unos pendientes. ¿Cuáles son esos pendientes?

Los acuerdos entre los congresistas que nos estaban desbaratando el quórum. Estratégicamente, decidimos aplazar la sesión. Ya pasamos los impedimentos y esperamos que, para cuando nos agendaron (martes 7 de abril), haya quórum para apoyar el proyecto.

¿Quiénes son los congresistas que están bloqueando el proceso?

Hay de distintas bancadas, no le podría especificar si es la oposición ideológica al Gobierno. Por supuesto, el Gobierno está completamente de acuerdo. Para ser más específica, pero sin dar nombres, los argumentos son que no les interesa dialogar el articulado de la ley, no les interesa el...

Laura Camila Arévalo Domínguez

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
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Edgar Trujillo(22146)Hace 5 horas
A la ministra Yannai por fortuna le frenan las leyes de la cultura, si no fuera asi, estaria repartiendo mas contratos entre sus familiares. CINICA CINICA CINICA
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 12 horas
"lo más desastroso son los contraticos de mi hermano y mamá, cuando NUNCA antes habían sido contratistas del estado y ahora SÍ cuando yo soy ministra": kandamani
Michael Myers(apgw0)Hace 19 horas
Primero debería bañarse esa loca ..
Felipe Pineda(c4w2p)Hace 23 horas
Que falta de CULTURA la de muchos congresistas.
  • MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 11 horas
    Mononeurona petribestia: que comentario tan menesteroso e insípido.
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