“Lo más desastroso es la desidia”: Yannai Kadamani cuestiona frenos a la Ley de Cultura

Yannai Kadamani Fonrodona se posesionó como ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes el 27 de febrero de 2024. Asumió el cargo en reemplazo de Juan David Correa. Foto: El Espectador - José Vargas

El representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca dijo que, junto con el Ministerio de Cultura, decidieron aplazar el debate porque había unos pendientes. ¿Cuáles son esos pendientes?

Los acuerdos entre los congresistas que nos estaban desbaratando el quórum. Estratégicamente, decidimos aplazar la sesión. Ya pasamos los impedimentos y esperamos que, para cuando nos agendaron (martes 7 de abril), haya quórum para apoyar el proyecto.

¿Quiénes son los congresistas que están bloqueando el proceso?

Hay de distintas bancadas, no le podría especificar si es la oposición ideológica al Gobierno. Por supuesto, el Gobierno está completamente de acuerdo. Para ser más específica, pero sin dar nombres, los argumentos son que no les interesa dialogar el articulado de la ley, no les interesa el...